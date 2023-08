Junge Frau aus Hagen bei Unfall auf A1 schwer verletzt

Hagen. Schwerer Unfall auf der A1: Nachdem ein Auto stehen geblieben war, fuhr eine Frau aus Hagen auf einen anderen Wagen auf. Es kam zu langen Staus.

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Hagen war in einen schweren Unfall verwickelt, der sich am Dienstagabend gegen 19.17 Uhr auf der A1 ereignete und bei dem nach Angaben der Autobahnpolizei Dortmund zwei Menschen scher verletzt wurden.

Das Unglück geschah in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Gevelsberg. Ersten Zeugenangaben zufolge war ein 27-jähriger Mann aus Wetter mit seinem Mercedes Vito auf dem linken Fahrstreifen der A 1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Plötzlich entriegelte sich aus bislang ungeklärter Ursache die Motorhaube des Mercedes und schlug gegen die Windschutzscheibe. Der Fahrer bremste daraufhin ab und hielt auf der Autobahn an.

Junger Mann muss aus Auto befreit werden

Drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig hinter dem Mercedes zum Stehen kommen. Die 27-jährige Hagenerin fuhr jedoch mit ihrem Auto auf den stehenden VW Passat eines 24-jährigen Mannes aus Gevelsberg auf. Aufgrund der Kollision wurde der VW Passat auf den vor ihm stehenden Ford S-Max eines 32-Jährigen aus Hamm geschoben.

Die Frau aus Hagen und der 24-Jährige aus Gevelsberg, der von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden musste, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, übe ihren Gesundheitszustand machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben.

Stau bis auf die A46

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A1 in Richtung Bremen bis 22.30 Uhr. Es kam zu einem Stau von bis zu fünf Kilometern Länge, der sich sogar noch auf der A46 bemerkbar machte. Die Polizei informierte die Verkehrsteilnehmer per Twitter über die aktuelle Lage und empfahl Autofahrern, die aus Richtung Köln kamen, am Kreuz Wuppertal-Nord auf die A43 abzufahren.

Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf ca. 35.000 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen