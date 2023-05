Camila dos Santos leitet die McDonald´s-Filiale in der Innenstadt von Hagen.

Wirtschaft Junge Frau macht bei McDonald´s in Hagen Karriere

Hagen. Ihre Eltern sind Tänzer. Camila dos Santos aber hat einen gänzlich anderen Berufsweg eingeschlagen. Sie leitet die McDonald´s-Filiale in Hagen.

Das Leben nimmt manchmal verschlungene Wege. Als Kind ist Camila dos Santos mit ihren Eltern von Stadt zu Stadt gezogen, von St. Gallen, wo sie auch geboren wurde, über Bremerhaven, Chemnitz und Pforzheim bis nach Regensburg. Vater und Mutter arbeiteten als Balletttänzer, und in diesem Metier ist es üblich, alle paar Jahre ein neues Engagement anzunehmen.

Die ständigen Ortswechsel mögen spannend sein, doch für ein Kind bzw. einen Jugendlichen können sie auch zur Belastung werden. Als die kleine Familie schließlich in Hagen landete, war Camila dos Santos erwachsen genug, um eine Grundsatzentscheidung für ihr zukünftiges Leben zu treffen: „Als meine Eltern wieder wegzogen, bin ich hiergeblieben. Ich möchte einen festen Lebensstandort haben. Und in Hagen habe ich mich immer wohl gefühlt. Es ist meine Heimat geworden.“

Berufung gefunden

Camila dos Santos hat sich auch beruflich von ihren Eltern emanzipiert. Statt eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, zog es sie in die Gastronomie. Inzwischen ist sie Filialleiterin bei McDonald’s in Hagen und hat, was man bei einer Angestellten aus der Systemgastronomie nicht unbedingt erwarten würde, ihre Berufung gefunden: „Ja, ich identifiziere mich mit diesem Unternehmen. Ich arbeite mit Leidenschaft und Bereitschaft. Ehrlich gesagt, sonst könnte ich diesen Job gar nicht ausfüllen.“

Wer bei McDonald’s Karriere machen will, der muss – ob er vorher eine Lehre als Fachkraft für Gastronomie abgeschlossen hat oder nicht – das unternehmensinterne Ausbildungssystem durchlaufen. Aufsteigen kann nur, wer an diversen Weiterbildungen und Kursen teilgenommen, Prüfungen bestanden und alle Bereiche des Restaurantbetriebs kennengelernt hat.

So wie Camila dos Santos (33). Nach dem Abitur am Hildegardis-Gymnasium im Jahr 2009 jobbte sie zunächst als Kellnerin, als Bürogehilfin und in einem Nachtclub. Gleichzeitig. „Ich hatte tatsächlich drei Jobs auf einmal. Ich hatte ja Zeit. Und ich wusste damals auch nicht, welcher Beruf zu mir passen würde.“

Gastronomie statt Pädagogik

Schließlich nahm sie ein Lehramtsstudium an der Ruhruniversität in Bochum auf, merkte aber schnell, dass es nichts für sie wäre, vor einer Schulklasse zu stehen und Wissen zu vermitteln. Deshalb sattelte sie um und beendete ihr Studium der Anglistik und Hispanistik nicht mit Staatsexamen, sondern dem Master-Abschluss.

Und ohne es so recht zu merken, stellte sie damals die Weichen für die Zukunft, als sie sich auf eine Anzeige im Internet hin als studentische Hilfskraft bei McDonald’s in Hagen bewarb: „Das war vor elf Jahren. Mit 20 Wochenstunden habe ich angefangen. Und jetzt bin ich immer noch hier.“

Camila dos Santos arbeitete zunächst im Cafébereich, lernte aber nach und nach im bei McDonald’s üblichen Rotationssystem auch die übrigen Restaurantbereiche kennen, als da wären Kasse, Küche, Service und Lobby. Ihre Chefin Lilian Haas, die als Franchisenehmerin zehn McDonald’s-Filialen in Hagen und Umgebung betreibt, merkte schnell, welch fähige Mitarbeiterin sie sich da an Land gezogen hatte: „Camila besitzt Führungsqualitäten. Sie behält stets den Überblick, weiß Prioritäten zu setzen und mit Menschen umzugehen.“

Bevor sie aber als Vollzeitkraft einstieg, brachte die junge Frau zunächst ihr Studium zu Ende. Dann stieg sie zur Schichtleiterin auf, absolvierte das obligatorische Weiterbildungsprogramm bei McDonald’s, wurde Assistentin der Filialleitung in der Hagener Innenstadt und übernahm den Chefjob vor eineinhalb Jahren schließlich selbst: „Kein Tag läuft hier wie der andere.“ Das gefalle ihr, sagt sie.

Sie muss flexibel sein. Und stressresistent. Sie sei ein sehr organisierter Mensch, beschreibt sich Camila dos Santos selbst, sie liebe es, „zu laufen und zu machen und zu tun“. Und das helfe ihr, wenn es hoch hergehe im Restaurant: „Gerade wenn viel zu tun ist, muss man eher einen Gang runter- statt hochschalten. Sonst passieren Fehler. Das habe ich mit den Jahren gelernt.“ Diese Einstellung gebe sie auch an die Mitarbeiter weiter: „Ich sagen ihnen, sie sollen ruhig bleiben und ihre Aufgabe erledigen. Dann läuft es.“

Dreisprachigkeit hilft

Beim Umgang mit Angestellten und Gästen hilft ihr, dass sie dreisprachig aufgewachsen ist, neben Deutsch auch fließend Englisch (ihr Kindergarten in St. Gallen war bilingual) und Portugiesisch (ihre Eltern sind in Brasilien geboren und aufgewachsen) spricht. Camila dos Santos besitze eine natürliche Autorität, sagt Lilian Haas, die sie für den Posten als Filialleiterin geradezu prädestiniere: „Und sie ist gewissenhaft.“

Da verwundert es nicht, dass Camila dos Santos auch die Betreuung der Auszubildenden in den zehn McDonald’s-Filialen von Lilian Haas übertragen bekommen hat. Sie besitzt die Ausbildereignungsprüfung und versucht, den Azubis die Charakteristiken, die McDonald’s ausmachen, zu vermitteln: „In Sachen Nachhaltigkeit macht McDonald’s vieles richtig. Kritik gibt es immer, diese sei zum Teil auch berechtigt, doch es gebe keinen Grund, sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren zu können. Im übrigen mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar: „Neue Azubis sind bei uns hochwillkommen.“

Camila dos Santos selbst sagt, ihr Umgang mit den Mitarbeitern sei von Respekt geprägt: „Respekt ist mir wichtig. Ich kann streng und bestimmt auftreten, wenn es sein muss. Aber ich werde nie laut.“

Ihre Eltern sind längst weitergezogen, der Vater – ehemals Ballettdirektor in Hagen – hat ein Engagement am Staatstheater Augsburg übernommen, die Mutter ist dort als seine Assistentin tätig. Die Tochter aber ist geblieben, sie besucht in ihrer Freizeit gern eine Vorstellung im Hagener Theater, aber beruflich hat sie einen ganz andere Weg eingeschlagen.

Und hat so nach vielen Umzügen in Hagen ihren Platz im Leben gefunden.

