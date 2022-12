Junge überrollt: Lkw aus Hagen in schweren Unfall verwickelt

Hagen/Lüdenscheid. In einen schlimmen Unfall in Lüdenscheid, bei dem ein Junge (12) schwer verletzt wurde, war ein Lkw aus Hagen verwickelt.

Ein in Hagen zugelassenes Lkw-Gespann ist am Donnerstagmorgen in Lüdenscheid in einen dramatischen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Kurz vor 7 Uhr bog der Fahrer an einer belebten Ampelkreuzung nach rechts ab, als gerade ein 12-jähriger Junge die Straße überquerte. Der Junge wurde von dem Laster erfasst und soll regelrecht überrollt worden sein. Nach notärztlicher Erstversorgung kam das Kind mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist von Lebensgefahr auszugehen.

Unfallexperten aus Dortmund gerufen

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Schüler sollen grüne Ampeln gehabt haben, Rechtsabbieger werden aber an dieser Stelle vor überquerenden Fußgängern mit einer blinkenden Ampel gewarnt. Um den genauen Hergang und die Schuldfrage zu klären, kamen Unfallexperten der Dortmunder Polizei zur Unfallstelle.

Der unter Einheimischen als „Bräuckenkreuz“ bekannte Knotenpunkt blieb für Stunden teilweise gesperrt. Es kam in der Lüdenscheider Innenstadt zu einem regelrechten Verkehrskollaps. Die ohnehin stark frequentierten Straßen sind durch die Sperrung der A45-Brücke noch weiter belastet.

