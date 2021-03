Junger Mann mit seinem Motorrad tödlich verunglückt

Tragisches Unglück bei Breckerfeld-Holthausen: Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag tödlich verunglückt.

Tödlicher Unfall am Sonntag auf der Landstraße 699 in Breckerfeld: Einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Essen rutschte in Höhe der Ortschaft Holthausen plötzlich das Hinterrad weg und er kam zu Fall. Dabei rutschte er gegen eine Leitplanke und erlitt tödliche Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber landete, doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.