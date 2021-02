Widerstand Junger Mann tritt Polizeibeamten in Hagen ins Gesicht

Hagen-Mitte. Erneut ist ein junger Mann (21) aus Hagen äußerst unangenehm in Erscheinung getreten. Er trat einen Beamten und beschädigte ein Polizeiauto.

Mit einem ausgesprochen unangenehmen Zeitgenossen hatten es Polizisten in der Nacht zum Samstag nahe des Hauptbahnhofs in Hagen zu tun. Der 21-Jährige trat einem Beamten ins Gesicht und leistete auch sonst erheblichen Widerstand.

Es war gegen 2.40 Uhr, als der Polizist mit seiner Kollegin auf Fußstreife am Graf-von-Galen-Ring unterwegs war. In Höhe des Zentrale Omnibusbahnhofs kam ihnen der junge Mann entgegen, der trotz der vorgerückten Stunde laute Musik hörte. Als die Beamten ihm baten, das Gerät auszuschalten, kam er dieser Aufforderung zunächst nach. Doch als sich die Polizisten abwendeten und weitergehen wollten, schaltete er die Musik wieder ein und fing an, laut zu schreien.

Fahrzeugtür durch Tritt demoliert

Daraufhin wollten ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen. Sie brachten ihm zum Streifenwagen, doch statt einzusteigen, trat er dem Polizisten ins Gesicht. Mit einem weiteren Tritt riss er die Fahrzeugtür aus der Verankerung. Außerdem versuchte er, die Beamten, die eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung herbeirufen mussten, zu bespucken.

Schließlich gelang es den Ordnungshütern mit vereinten Kräften, den Mann auf die Wache zu bringen und in eine Gewahrsamszelle zu stecken, aus der er aber schon am Samstagmittag wieder entlassen wurde. Der im Gesicht getroffene Beamte zog sich leichte Verletzungen zu, blieb aber dienstfähig.

Wie sich herausstellte, hätte sich der 21-Jährige gar nicht am Bahnhof aufhalten dürfen, denn seit dem 6. Januar galt für ihn ein sogenanntes Bereichsbetretungsverbot. Damals hatte er in der Öffentlichkeit uriniert und ebenfalls Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet.

Nun erwartet ihn eine Strafanzeige. -hh-