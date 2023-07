„JYSK“ ist aus der City verschwunden, bleibt aber in Hagen

Hagen. „JYSK“ in der Hagener Fußgängerzone hat geschlossen. Wo das beliebte skandinavische Fachgeschäft am Montag Wiedereröffnung feiert.

Innenstadtgeschichten interessieren viele Leute. So war auch die Resonanz auf unsere Berichterstattung Mitte der Woche (5. Juli) riesig. In den sozialen Medien wie auch am Telefon bei uns in der Redaktion. Es ging um die Schließung des Fachgeschäftes JYSK in der Hagener Fußgängerzone.

Mietvertrag wurde gekündigt

Der Mietvertrag für das frühere „Dänische Bettenlager“ in der Mittelstraße/Ecke Dahlenkampstraße war gekündigt worden; Filialleiter Linus Kamppeter und sein Team mussten den Ausverkauf einläuten.

Das bei vielen Kunden beliebte Fachgeschäft JYSK in der Fußgängerzone ist bald Geschichte. Aber ganz verschwunden ist JYSK aus Hagen nicht … Foto: Yvonne Hinz / WP

Am 8. Juli wurden die letzten Kleinmöbel und Wohnaccessoires im skandinavischen Stil zum Schleuderpreis verkauft. Schade für die Hagener Innenstadt­, dass wieder ein bei vielen Kunden beliebtes Geschäft geschlossen hat.

Ein Trost: Neben dem JYSK-Hauptgeschäft an der Bechelte Straße 34 in Eckesey gibt’s einen weiteren Shop in Haspe und zwar an der Enneperstraße 114 - 118 (neben dem Discounter Penny). Und in dem 750 Quadratmeter großen Store wird am Montag, 10. Juli, ab 9 Uhr Wiedereröffnung gefeiert.

„Nach aufwendigem Umbau öffnen wir im neuen ,Store Concept 3.0’ wieder unsere Pforten“, teilt das Unternehmen mit. Und weiter: „Unsere Investition von 250.000 Euro ist auch ein klares Bekenntnis zum Standort Hagen.“

Das hören wir gern. Und wünschen dem JYSK-Team in Haspe einen guten Neustart.

Weitere Infos:

Das Wort „JYSK“ bedeutet ursprünglich, dass etwas oder jemand von der dänischen Halbinsel Jütland stammt. Wenn du aus Jütland kommst, dann bist du „jysk“ und die Jütlander gelten als fleißige, bodenständige und verlässliche Menschen.

Das Handelsunternehmen JYSK wurde 1979 vom dänischen Kaufmann Lars Larsen gegründet und ist heute mit mehr als 3200 Stores und Webshops in 48 Ländern sowie über 30.000 Mitarbeitern weltweit eines der führenden Handelsunternehmen für „Scandinavian Sleeping & Living“.

Bis September 2021 war das Unternehmen in Deutschland als Dänisches Bettenlager bekannt, bevor es im Rahmen eines „Rebrandings“ auf den Konzernnamen JYSK umbenannt wurde.

Das Filialnetz in Deutschland umfasst über 960 Stores. In Deutschland arbeiten mehr als 8000 Mitarbeiter für JYSK.

Die deutsche Unternehmenszentrale befindet sich in Handewitt bei Flensburg.

