Die Feuerwehr rückte zu einem Kaminbrand in Hagen aus (Symbolfoto).

Feuerwehr Kaminbrand in Hagen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Hagen In der Sonnenstraße in Hagen kommt es an Heiligabend zu einem Kaminbrand. Die Feuerwehr kann durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern.

An Heiligabend kam es in der Sonnenstraße in Hagen zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Einsatzanlass war eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich Rückstände im Kamin entzündet hatten.

Feuer greift nicht auf andere Gebäudeteile über

Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf andere Gebäudeteile des Hauses übergriff.

Nach den Löscharbeiten wurde der Kamin ausgefegt, das Haus blieb ohne Einschränkungen bewohnbar. Während der Löscharbeiten kam es zu leichten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Verletzt wurde niemand.

