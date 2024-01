Polizei in Hagen Kaninchenstall in Hagen geplündert: Wo sind die süßen Nager?

Hagen Die Polizei Hagen bittet um Hinweise zu einem Kaninchen-Diebstahl am Wochenende in Altenhagen.

Dreister Diebstahl in Altenhagen: Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in Altenhagen einen Kaninchenstall auf und stahlen zwei Tiere daraus. Am Sonntagmorgen rief eine 32-jährige Frau die Polizei Hagen zur Mainstraße. Gegen 10.15 Uhr hatte sie festgestellt, dass unbekannte Täter den Stall im Garten hinter dem Haus mit brachialer Gewalt aufgehebelt und zwei Kaninchen daraus gestohlen hatten. Am Vorabend, gegen 23. Uhr, sei der Stall noch nicht beschädigt gewesen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen.

