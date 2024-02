Karneval in Hagen: Die Fakten zum Rosenmontagszug

Hagen Sonntag Boele, Rosenmontag Hagen: Die Feiertage der Karnevalisten stehen vor dem nächsten Höhepunkt. Was man zum Rosenmontagszug wissen sollte.

Boele hat am Rosensonntag vorgelegt - jetzt feiert Hagen. Der Rosenmontagszug startet um 14 Uhr in der Frankfurter Straße. Eine halbe Stunde zuvor übernehmen Prinz Detelef II. und Prinzessin Simone II. die Macht in der Volmestadt. Oberbürgermeister Erik O. Schulz wird wohl nicht umhinkommen, den sympathischen und volksnahen Würdenträgern den Rathausschlüssel zu überlassen. Das Prozedere geht am Autoscooter auf dem Friedrich-Ebert-Platz über die Bühne.

Wer dem Prinzenpaar, den anderen Würdenträgern, den bunten Wagen und den einfallsreichen Fußgruppen zujubeln möchte - durch diese Straßen rollt der Rosenmontagszug: Mittelstraße, Körnerstraße, Karl-Marx-Straße, Elberfelderstraße, Bergstraße, Augustastraße, Bergischer Ring, Lange Straße, Bachstraße und Augustastraße.

Moderation am Autoscooter

Wer mehr über Vereine, Wagen und Würdenträger erfahren möchte: Moderiert wird der Zug am Autoscooter auf dem Friedrich-Ebert-Platz.

Die Wetterprognosen der Online-Dienste sind für Zeit des Rosenmontagszugs vergleichsweise rosig: Temperaturen um die 8 Grad, geringes Niederschlagsrisiko. Es kann sogar sein, dass ab und an die Sonne zwischen den Wolken hervorlugt.

Wichtig für alle Jecken: die richtigen Schlachtrufe. „Baile hält pohl!“ (Loßröcke), „Der Heide treu! (Heidefreunde), „Erntedank-Fest!“ (Grün-Weiß Vorhalle) und „Hagau!“ (weite Teile von Hagen). Mit dem letzten Gruß muss vor allem das Prinzenpaar begrüßt werden.

Polizei und Ordnungsamt im Einsatz

Auch das Ordnungsamt und die Polizei werden beim Rosenmontagszug im Einsatz sein. Ein Schwerpunkt dürfte dabei wieder der Bereich gegenüber des Theaters sein. Hier war es in den letzten Jahren immer mal wieder zu Vorfällen gekommen.

Nach dem Zug ist übrigens noch lange nicht Schluss: Zahlreiche Hagener Kneipen laden zu Karnevalsfeiern. Unter anderem das Crocodile in der Innenstadt mit DJ und Tanzfläche, bei gutem Wetter gibt es schon eine Theke draußen während des Umzugs. Verkleidung wird gerne gesehen. Eintritt frei, Start ist ab 18 Uhr. In der Pelmke gibt außerdem eine Kinderdisco nach dem großen Umzug durch die Stadt wird zum Tanzen eingeladen - es gibt Waffeln und Würstchen. Start ist ab 16 Uhr.

Kirmes in der Innenstadt

Und auch ein Besuch auf der Karnevalskirmes in der Hagener Innenstadt kann lohnen. Die ist bis 21 Uhr geöffnet.

