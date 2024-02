Stadtsauberkeit Karneval in Hagen: HEB sammelt mehr als 4 Tonnen Müll

Hagen Zwei Karnevalszüge, Tausende Menschen: Der Hagener Entsorgungsbetrieb war im Dauereinsatz und zieht nun eine Müll-Bilanz.

Tausende Jecken, Konfetti, Kamelle und Alkohol - wenn die Kostümierten ihrer Wege ziehen, dann rücken die Männer und Frauen in Orange an, um ihre Hinterlassenschaften wieder wegzuputzen.

Mit einem Großaufgebot war der Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) mit seinen Teams der Straßenreinigung und Stadtsauberkeit dementsprechend auch bei den beiden Karnevalszügen in Boele und der Innenstadt im Einsatz. Mit dem Ergebnis: Mehr als 4 Tonnen Müll mussten von den Straßen geräumt werden.

Etliche Mitarbeiter und Fahrzeuge im Einsatz

So waren 35 Mitarbeiter mit 17 Fahrzeugen – darunter neun große Kehrmaschinen – unmittelbar nach dem Rosenmontagszug unterwegs, wie der Entsorgungsbetrieb auf Anfrage mitteilt. „Dabei wurden 2,09 Tonnen Müll weggeräumt.“

Ähnliches Bild nur einen Tag zuvor: Denn wenn knapp 35.000 Jecken ausgelassen feiern, geht das nicht spurlos an den Straßen und Wegen vorbei. „Und wie immer waren die letzten Wagen im Zug orange: 18 Mitarbeitende in elf Fahrzeugen räumten hinter dem Zug auf und entsorgten insgesamt 2,25 Tonnen ,närrische‘ Abfälle“, so der HEB weiter.

An der Stelle bleibt dann nur noch zu sagen: Danke für den Einsatz.

Der HEB war am Rosenmontag mit 17 Fahrzeugen im Einsatz, um den Müll nach dem Karnevalszug zu beseitigen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

