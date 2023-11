Inthronisierung Karneval in Hagen: Prinzenpaar erfüllt sich einen Traum

Hagen Jetzt geht der Karneval in Hagen los: Am 11.11. startet die Session für Prinz Detlef II. und Prinzessin Simone II. Was den Tag besonders macht.

Die Narren sind los. Und zumindest für Prinz Detlef II. und seine Lieblichkeit Simone II. gibt es nun bis Aschermittwoch kein Halten mehr. Am 11.11., karnevalistischer Feiertag und gleichzeitig Auftakt in die Session, haben die beiden Galionsfiguren der Hagener Narretei im Rathaus an der Volme die Macht übernommen.

Mit einem fröhlichen „Hagau lo gohn!“, dem traditionellen Hagener Karnevalsgruß, hatte sie begonnen, diese Session. Oberbürgermeister Erik O. Schulz und das Festkomitee Hagener Karneval hatten zur traditionellen Sessionseröffnung im rappelvollen Ratssaal geladen. Da durften auch diverse Symbolfiguren der anderen Hagener Vereine nicht fehlen.

Weitere Symbolfiguren treten auf

Neben dem Aufmarsch der Protagonistinnen und Protagonisten der abgelaufenen sowie der neuen Session, den damit verbundenen Danksagungen und dem offiziellen Auftritt weiterer Symbolfiguren des Hagener Karnevals verwandelte ein buntes Programm mit Musik und Tanz den Ratssaal in eine stimmungsvolle Bühne für die Karnevalisten. Immer wieder mittendrin: Der Hagener Guido Westermann, der zuletzt in der TV-Show „The Voice“ für Furore gesorgt hatte. Die musikalische Stimmungskanone hatte auf Bitten des Kinderprinzenpaares Helen und Felix den beiden einen Song geschrieben.

Ein Kuss zur Sessionseröffnung: das Prinzenpaar Detlef II. und Simone II. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Im Rathaus an der Volme zeigte Simone II., die mit Nachnamen Zaiß heißt, auch zum ersten Mal ihr neues Kleid in der Öffentlichkeit. Damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis: Denn die Prinzessin arbeitet im wirklichen Leben im Brautmoden-Geschäft Kurvenschön in Hohenlimburg. Und dort - wo auch sonst - entstehen seit zwei Jahren die prächtigen Kleider, die die Prinzessin im Hagener Karneval durch die lange Session führen.

Prinzessin kümmert sich um Brautmode

Chefin Antje Linxweiler, die in der Session auf ihre freigestellte Mitarbeiterin verzichten muss, hatte zu Stift und Papier gegriffen, um das Kleid mit bunter Spitze zu entwerfen. Traditionell tragen die Hagener Karnevalsprinzessinnen ein schlichtes, weißes Brautkleid und darüber einen blauen Mantel. „Aber dieses Kleid ist der Höhepunkt“, hatte Linxweiler angekündigt, „das hat es so noch nie gegeben.“

Stimmungsvoller Sessionauftakt im Rathaus Hagen: Dazu trägt auch die Tanzgarde des TV Elsey bei. Foto: Michael Kleinrensing / WP

An diesem Tag in diesem Kleid, das zuvor öffentlich noch nicht zu sehen war, gemeinsam mit ihrem Mann im Mittelpunkt des jecken Treibens zu stehen: „Da geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung“, hatte Simone Zaiß schon vor der Inthronisierung gesagt.

Bewerbung zum 50. Geburtstag

Und dann mit ihrem Gatten, dem Prinzen Detlef II., der ihr die Bewerbung als Prinzessin zum 50. Geburtstag geschenkt hatte, die Zeremonie in vollen Zügen genossen.

Einmarsch ins Rathaus Hagen: Die Karnevalisten feiern Sessions-Auftakt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Detlef II. wiederum, ein gebürtiger Hanseate, war im zarten Altern von drei Jahren aus Altona nach Altena gezogen. Als er in Lüdenscheid lebte, fand er mit der Hagenerin Simone seine große Liebe. „Als ich dort meine Brücke abgebrochen habe, konnte ich ja nicht ahnen, dass dieser Abbruch an der A 45 Jahre später Wirklichkeit werden würde“, sagte er karnevalstisch-schelmisch. Er hat es eben hinter den Ohren - dieser Prinz.

