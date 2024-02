Die Busse fahren zu teilweise geänderten Zeiten und Fahrplänen an den Karnevalstagen in Hagen

Verkehr Karneval in Hagen: So fahren die Busse

Hagen Zusätzliche Fahrten, aber auch Einschränkungen und Sperrungen: Im Fahrplan der Hagener Straßenbahn gibt es zu Karneval diverse Änderungen.

Anlässlich des Karnevalsumzugs in Boele verstärkt die Hagener Straßenbahn AG (HST) den Busverkehr am Tulpensonntag, 11. Februar. Am Rosenmontag, 12. Februar, kommt es aufgrund des Karnevalszuges in der Stadtmitte und den damit verbundenen Straßensperrungen zu Einschränkungen im Busverkehr. „Am Rosenmontag und Veilchendienstag gilt der Ferienfahrplan“, teilt die HST mit.

Am Sonntag, 11. Februar, fahren neben den Linien 512, 515, 525, 534, 538, 542 und 594 zusätzliche Einsatzwagen von Haspe, Eilpe, Vorhalle, Vossacker und Emsterfeld nach Boele. Nach Ende des Umzuges zwischen 15 und 15:30 Uhr fahren zusätzliche Einsatzwagen ab der Haltestelle „Boele Markt“ in Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt. Ab mittags kommt es im Bereich Boele aufgrund des Karnevalsumzugs zu einigen Umleitungen. Die HST empfiehlt Kundinnen und Kunden, die Hinweise vor Ort zu beachten.

Busverkehr am Rosenmontag

Aufgrund des Karnevalszuges wird am Rosenmontag ab ca. 13 Uhr die Frankfurter Straße gesperrt. Die Linien CE51, 510, 512 und 516 werden in beiden Fahrtrichtungen über die Volmestraße – Märkischer Ring und Rathausstraße zur Haltestelle „Rathaus an der Volme“ umgeleitet. Die Haltestellen „Dahlenkampstr.“, „Markt“, „Cinestar“ und „Oberhagen“ werden in dieser Zeit nicht angefahren. Die Haltestelle „Marktbrücke“ wird in beiden Fahrtrichtungen von den genannten Linien angefahren, ebenso die Haltestelle „Märkischer Ring“ in Richtung Eilpe. Des Weiteren halten die Busse bei Bedarf an allen Haltestellen im Umleitungsverlauf.

Durch die Sperrung der Körnerstraße ab ca. 13.30 Uhr kann die Haltestelle „Stadtmitte“ nicht mehr angefahren werden. Als Ersatz dient die Haltestelle „Emilienplatz“ in der Badstraße mit anschließender Weiterfahrt in den jeweils normalen Linienverlauf.

Kundencenter schließen früher

Die Kundencenter in der Körnerstraße und am Hauptbahnhof schließen am Rosenmontag bereits um 13 Uhr. An Rosenmontag (12. Februar) und am Veilchendienstag (13. Februar) gilt für die Busse der Ferienfahrplan. Entsprechend entfallen die Einsatzwagen.

Weitere Informationen gibt es in den Kundencentern der HST in der Körnerstraße und am Hauptbahnhof sowie unter www.hst-hagen.de.

