Karneval: Loßröcke Boele -Das Hauptquartier ist eröffnet

Das Jahr ist jung, aber die jecke Session steuert auf ihre Höhepunkte zu. Der Blick geht nach Boele, wo die Loßröcke ihre Residenz eröffnet haben

Wer nicht gerade Mitglied in einem Karnevalsverein ist, wird noch gar nicht spüren, dass der jecke Endspurt einer kurzen Session sich mit Druck ankündigt. Sichtbar ist das jetzt in Boele geworden, wo Marco und Anika - jeweils die „Ersten“ - ihre Residenz in der Gaststätte Abrahams eröffnet haben. Die „Tute“, wie der Volksmund das Lokal nennt, ist neben der Loßrockhalle damit quasi das karnevalistische Hauptquartier. Nicht nur für das große Oberloßrockpaar, sondern auch für den Nachwuchs. Da vertreten Marie Thimm und Fabian Dicke die Loßröcke in den Festsälen dieser Stadt.

Schon für Marco Bötzel, den amtierenden Oberloßrock, schloss sich der Kreis. Vor 25 Jahren war der Kaufmann im Groß- und Einzelhandel kleiner Oberloßrock oder wie sie in Boele sagen: Teil des Oberloßrock-Nachwuchspaares. Das kann auch Fabian Dicke (7) schon über sich sagen. Der Boeler Junge, der die zweite Klasse der Goethe-Grundschule besucht, hat Loßrock-Blut in den Adern. Er ist das nun in vierter Generation. Sein Uropa und Gründungsmitglied der Loßröcke, Ludwig Brauckmann, war vor 70 Jahren in der Session 1953/ 1954 Oberloßrock. Seine Tante Barbara feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum als kleine Herzdame. Und neben weiteren Familienmitgliedern ist auch schon sein Vater Markus Dicke als kleiner Oberloßrock vorangegangen.

Residenzeröffnung der Boeler Loßröcke: Das Oberloßrockpaar Marco und Annika vor der gaststätte Abrahams in Boele Foto: Loßröcke Boele

Lange Familientradition

Jener Vater ist Gerüstbaumeister und der Apfel scheint nicht weit vom Stamm gefallen. Auch Fabian arbeitet gerne handwerklich, hilft bereits beim Wagenbau mit. Er kickt bei Berchum-Garenfeld, ist Pfadfinder und darf die geliebten Karnevalszüge diesmal als Würdenträger vom Wagen aus miterleben. Gemeinsam mit Marie Thimm (7). Sie lebt mit ihren Eltern und Schwester Frida in der Boelerheide, besucht die Grundschule Overberg, ist ebenfalls Pfadfindern und BVB-Fan - genau wie Fabian. Beide besuchten dne Kindergarten in Boele. Das Karnevalsblut strömt auch durch ihre Adern. Seit Anfang an ist sie beim Nachwuchs dabei. Beide sind Nordsee-Fans. Ihr Motto ist daran angelehnt: „Schiff ahoi und Leinen los, in Boele feiern Klein und Groß. Mit Konfetti im Herzen fühlen wir uns wohl, darauf ein dreimal kräftiges „Baile hölt Pohl“!“

Großer Applaus für die Mottos

Bereits vor der Eröffnung der Residenz der Loßröcke fand um 11 Uhr in der St. Johannes Baptist Kirche in Boele ein Gottesdienst mit den vor Ort ansässigen Vereinen statt. Zusammen mit Pastor Drüke, „De Drömmelköppe“, die musikalische Unterstützung geleistet haben und den Loßröcken, wurde dem Gottesdienst eine karnevalistische Note verliehen. Auch das Oberloßrock Nachwuchspaar Fabian I. und Marie I. hat sich dazu entschieden, während der Session die Gaststätte Abrahams als Residenz zu beziehen. Unter großem Applaus stellten beide Paare ihre Mottos vor, welche beide im Bezug zur Familientradition stehen. Nach der Enthüllung der Residenzschilder wurde in Vorfreude auf die kommenden Wochen bis in die Abendstunden gefeiert.

