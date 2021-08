Katastrophen: Das Hagener THW– die stillen Helden in Blau

Hagen. Die Flut in Hagen hat einmal mehr gezeigt, wie viel Verlass auf die Rettungskräfte ist. Auch auf das THW. Ein Blick auf den Hagener Ortsverband

5200 Arbeitsstunden, 230 eingesetzte Helfer, körperliche Arbeit an der persönlichen Grenze. Die Flutkatastrophe hat in Hagen das Licht auf viele ehrenamtliche Helfer und Helden geworfen. Auch auf das Technische Hilfswerk (THW) mit seinem in der Lütkenheider Straße in Boele ansässigen Hagener Ortsverband. Einer Mannschaft, die nicht nur bei Flut-Katastrophen, immer wieder beweist, wie wichtig sie für Hagen ist. Sie waren da, an der Seite der Feuerwehrleute, der Polizei und der Rettungsdienste. Dabei ist vielen Bürgern oft nicht klar, was das THW ist, wie es sich zusammensetzt und wer hier dabei ist. Ein Blick auf die Hagener Ortsgruppe, die rund 50 Aktive hat, sechs Helferanwärter in Ausbildung, zehn Jugendliche in der Jugendgruppe, acht Kinder in der Mini-Gruppe und acht Althelfer.

Blick auf das THW-Betriebsgelände in der Lütkenheiderstraße in Boele. Foto: THW

Allein 2020 rückte der Ortsverband Hagen zu 70 Einsätzen mit 1500 Einsatzstunden, davon 980 im Rahmen der Corona-Pandemie mit Logistik, Gefahrguttransporten und vielen anderen Dingen aus. Die übergeordnete THW-Bundesbehörde als Katastrophenschutzeinheit ist beim Bundesinnenministerium angesiedelt und wird aus Steuermitteln finanziert. Sie hat einen eigenen Posten im Bundeshaushalt.

Gegründet im Jahr 1950 – heute über 80.000 Mitglieder

Die Notwendigkeit des nicht-militärischen Schutzes der Zivilbevölkerung vor Kriegseinwirkungen und deren Beseitigung waren ursprünglich mal die hauptsächlichen Gründe für die Gründung des Technischen Hilfswerkes im Jahr 1950. Heute hat das THW rund 80.000 ehrenamtliche Mitglieder und rund 670 Ortsverbände. Der Hagener Ortsverband an der Lütkenheider Straße ist einer davon.

Aus den Bundesmitteln werden auch die Fahrzeuge und der Dienstbetrieb der Ortsverbände finanziert. Der Ortsverband Hagen muss darüber hinaus mit seinen „Selbstbewirtschaftungsmitteln“ den jährlichen Dienstbetrieb (Kraftstoffe, Versorgung, Bekleidung, kleinere Anschaffungen) bestreiten. Für alles, was über die Standard-Ausrüstung eines Ortsverbandes hinausgeht, stehen Hilfevereinigungen parat.

Das THW in Hagen ist immer wieder auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen

So auch in Hagen. Zu wichtigen Spenden aus diesem Bereich gehören Gabelstapler, Anhänger, Pkw (samt Folierung und technischer Aufarbeitung), Außenbordmotoren für Boote, Kehrmaschinen, Zelte, Bierzeltgarnituren, Wetterschutzjacken, Elektroherde, Kühlschränke, Gefriertruhe, Hubwagen, Mikrowellen, Treppenhausanstriche oder Defibrillatoren. „All das ist ist uns jederzeit als wertvolle Hilfe willkommen“, sagt Rüdiger Splitt, Ortsbeauftragter des THW Hagen und sendet damit auch ein Zeichen hinaus in die Bevölkerung, hin und wieder an den Hagener Ortsverband zu denken.

Über 40 Millionen Liter Wasser mussten aus der Tiefgarage der Rathaus-Galerie gepumpt werden. Foto: Michael Kleinrensing

Zuletzt hatte die Helfervereinigung ein neues Fahrzeug für den Ortsverband bereitgestellt. Einen gebrauchten Mercedes ML 350 CDI, von einem überregionalen Unternehmen. Bedingt durch die Corona-Lage hatte die Herrichtung des Fahrzeugs als THW-Einsatzfahrzeug einige Zeit mehr in Anspruch genommen. Mit weiteren Spendengeldern hatte die Helfervereinigung das Fahrzeug unter anderem mit einer weißen Grund-Folierung und mit der Einsatz-Folierung versehen lassen. Dazu eine Sondersignalanlage mit Frontblitzern und Dachaufsetzer. Im April hat der Ortsverband zudem einen neuen Mannschaftstransportwagen übernommen.

Wer beim THW dabei ist, wird vielfältig eingesetzt. Hier sind man ein Mitglied bei Schweißarbeiten. Foto: THW

Besondere Ereignisse – Einsätze im Ausland

Insbesondere die längeren Einsätze im Rahmen der großen Hochwasser an der Elbe, der Großbrand am ehemaligen Schlachthof in Hagen, diverse Verkehrsunfälle auf der Autobahn, Eisenbahnunglücke, Stromausfälle und Bombenentschärfung, Hausabstützungen, Beleuchtungseinsätze oder Tatortausleuchtungen sind den schon langjährigeren Mitgliedern des Ortsverbandes in Erinnerung geblieben. In 80 Jahren des Bestehens der Ortsgruppe waren vier Helfer darüber hinaus in Äthiopien und im Kongo für sechs Wochen aktiv. Ende der 90er-Jahre waren zehn Helfer an mehreren humanitären Hilfeeinsätzen in Rumänien beteiligt.

Die Tür steht jedem offen

Mitglied kann jeder werden, der Interesse am THW hat und bereit ist, sich hier ehrenamtlich in einer Einsatzorganisation zu beschäftigen, egal welchen Hintergrund er hat. Nach Aufnahme erfolgt eine sechsmonatige Grundausbildung, in der die Anwärter mit den Gerätschaften des THW, der Struktur und den Sicherheitsrichtlinien vertraut gemacht werden. Nach einer Abschlussprüfung werden diese in den technischen Zug zur weiteren Ausbildung integriert. „Das THW hat sich in den letzten Jahren stark zum Vorteil gewandelt“, erklärt Ortsverbandsmitglied Guido Niepel. „Das THW hat sich immer wieder den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Beispielsweise in der Notversorgung oder in der kritischen Infrastruktur.“

Übergabe eines neuen Dienstfahrzeugs durch die Helfervereinigung. Foto: THW

Die Alarmierung in Notfällen erfolgt direkt beim Ortsbeauftragten oder über die Leitstelle der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte werden dann über Meldeempfänger alarmiert. Für die meisten von ihnen heißt es dann: Arbeitsplatz verlassen und ab zur Gefahrenstelle.

Im Rahmen der Flutkatastrophe hatte das THW 1,5 Kilometer Schläuche und einen Kilometer Kabel verlegt und Millionen Liter Wasser aus der Tiefgarage des Arbeitsamtes und der Rathaus-Galerie gepumpt. Mehr Infos unter ov-hagen.thw.de

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen