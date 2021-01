Katholiken im Hagener Norden feiern wieder Gottesdienste

In der katholischen St.-Antonius-Kirche in Kabel dürfen ab dem kommenden Wochenende wieder Messen gefeiert werden.

Hagen. Die vier Gotteshäuser in Hagener Norden werden wieder für Gottesdienste geöffnet. Die Protestanten halten ihre Kirchen geschlossen.

Der Pfarrgemeinderat des Pastoralverbunds Hagen-Nord hat beschlossen, ab dem kommenden Wochenende wieder Gottesdienste in den Kirchen des Hagener Nordens anzubieten. Die Entscheidung sei „nach einer intensiven Diskussion und gründlicher Abwägung aller Argumente“ gefallen, teilte das Gremium mit.

Die Gottesdienste werden zu den gewohnten Zeiten sowohl werktags als auch an den Wochenenden in allen vier Gemeinden gefeiert, allerdings mit einer eingeschränkten Teilnehmerzahl. Zum Pastoralverbund gehören die Kirchengemeinden St. Johannes Baptist in Boele, St. Andreas in Helfe, Christ König in Boelerheide und St. Antonius in Kabel.

Keine Anmeldung, aber Höchstteilnehmerzahl

Es ist keine Anmeldung erforderlich, doch sobald die Höchstzahl an Teilnehmern erreicht ist, können keine weiteren Personen eingelassen werden. Beim Besuch der Messen gelten die gängigen Schutzmaßnahmen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Gottesdienstes, Abstand zu weiteren Teilnehmern, markierte Sitzplätze).

Die Katholiken im Hagener Norden hatten zuletzt am 27. Dezember eine Messe feiern können, danach wurden die Gotteshäuser wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Daher gab es auch keine Neujahrsmesse.

Evangelische Alternativ-Angebote

Die evangelischen Kirchen im Hagener Norden bleiben möglicherweise bis zum 31. Januar geschlossen, eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Zur neugegründeten Lydia-Kirchengemeinde, die Anfang des Jahres aus den fünf bestehenden Gemeinden in Halden, Helfe, Boele/Eckesey, Boelerheide und Vorhalle gebildet wurde, gehören sieben Gotteshäuser.

Da auch in den übrigen evangelischen Kirchengemeinden in Hagen keine Gottesdienste stattfinden, laden die Gemeinden dazu ein, ihre alternativen - meist digitalen Angebote - zu nutzen. „Wir bekommen viele positive Rückmeldungen zu den verschiedenen Formaten“, sagt Superintendentin Verena Schmidt. „Ich freue mich sehr über die Vielfalt der Möglichkeiten, die unsere Kirchengemeinden für uns alle in dieser besonderen Situation erarbeitet haben.“ Die Kontaktdaten finden sich zum Beispiel auf der Homepage des Kirchenkreises unter www.kirchenkreis-hagen.de/gemeinden/interaktive-karte/.

Einige Kirchen sind außerdem zu bestimmten Zeiten zum persönlichen Gebet geöffnet. Die genauen Zeiten sind bei der entsprechenden Kirchengemeinde zu erfragen. Für alle offenen Kirchen gilt: Es bestehen die bekannten Regeln zur Maskenpflicht, Desinfektion und zum Abstand.