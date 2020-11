Kaufhaus Woolworth in Hagen ist nach Brand wieder geöffnet

Hagen-Mitte. Woolworth in der Hagener Fußgängerzone ist wieder geöffnet. Nach dem verheerenden Feuer vom Juli 2019 war das Kaufhaus 16 Monate geschlossen.

Nach einem Feuer im Juli 2019 und 16-monatiger Umbauzeit eröffnete am Donnerstagmorgen das Kaufhaus Woolworth in der Fußgängerzone wieder seine Pforten. Filialleiterin Marina Gawlik freute sich, dass das Ladengeschäft mit neuestem Shop-Konzept wieder am Start ist.

Am 12. Juli war im vergangenen Jahr in dem Ladenlokal in der Elberfelder Straße ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Der Brand hatte nicht nur für die über dem Kaufhaus praktizierenden Mediziner dramatische Folgen; weil die Behandlungsräume durch das Feuer verrußt und kontaminiert wurden, waren die Praxen teils monatelang geschlossen. Die etwa 1200 Quadratmeter große Filiale des Kaufhauses brannte komplett aus, konnte nicht mehr genutzt werden.

Nun sind die Räume vollständig wieder hergerichtet und renoviert worden.

Das Feuer war vorsätzlich gelegt worden, wie die Polizei herausfand. Ausgebrochen war es an einem Ständer zum Verkauf von Feuerzeugen. Obwohl DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden, konnte der Täter nicht ermittelt werden. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.