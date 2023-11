Bedürftige Kinder: Hagener können Wünsche erfüllen

Hagen-Mitte Viele Wunschzettel hängen am großen Baum in der Sparkasse in der Innenstadt. Wie Hagener helfen können, Kinderwünsche zu erfüllen:

Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition geworden, dass Hagener Bürgerinnen und Bürger sozial benachteiligten Kindern aus der Stadt zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen. Und so hofft das Wunschbaum-Team bestehend aus Freiwilligenzentrale, Caritas und Sparkasse auch in diesem Jahr auf Menschen, die gern Christkind spielen: Der mit Wunschzetteln geschmückte Baum steht ab sofort in der Kundenhalle im Sparkassen-Karree.

Wer sich gern beteiligen möchte, der kann sich einfach einen Wunsch vom Baum pflücken und das entsprechende Geschenk im Wert von maximal 25 Euro besorgen. Die Geschenke müssen bis zum 8. Dezember weihnachtlich verpackt in der Freiwilligenzentrale abgegeben werden, damit die Geschenke rechtzeitig über die Caritas an die Kinder verteilt werden können. Ein Dankesbrief mit kurzer Erläuterung der Aktion liegt den Wunschzetteln bei.

Das Wunschbaumteam freut sich auch dieses Jahr in Hagen wieder über viele Spenden: Stephanie Krause (Freiwilligenzentrale), Thorsten Irmer (Sparkasse) und Anja Majus (Caritas). Foto: Caritas Hagen / Caritas

Es ist außerdem auch möglich, die Aktion mit einer Spende zu unterstützen: Das Spendenkonto bei der Sparkasse an Volme und Ruhr lautet IBAN DE43 4505 0001 0100 0374 29, BIC WELADE3HXXX, Stichwort: Wunschbaum. „Mit den Spenden werden dann noch offene Geschenkwünsche erfüllt, damit auch jedes Kind etwas bekommt - was übrigens in den vergangenen Jahren dank der großen Spendenbereitschaft auch immer gelungen ist“, so die Caritas zu der Aktion. Das Wunschbaum-Team bedankt sich schon jetzt herzlich bei allen, die mitmachen.

