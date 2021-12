Man stelle sich vor, es ist Ratssitzung und die AfD bleibt weg. Diese Corona-Pandemie macht vieles möglich, meint WP-Redakteur Martin Weiske.

Obwohl das Corona-Virus in all seinen Varianten die Republik inzwischen seit zwei Jahre dominiert, treibt der Umgang mit der Pandemie weiterhin absurdeste Blüten. So räumte bei der jüngsten Ratssitzung die fünfköpfige AfD-Fraktion ihre Stühle, weil ihre Ratsfrau Lisa Oheim als Ungeimpfte selbst am Platz und mit reichlich Abstand zu den Sitznachbarn dazu verdonnert werden sollte, permanent ihren Mundschutz aufzubehalten. So sieht es die jüngste Corona-Anordnung des Oberbürgermeisters vor, die ausdrücklich auf der NRW-Schutzverordnung fußt.

Die Betroffene reagierte derweil schriftlich „mit Fassungslosigkeit“, weil es somit in ihren Augen zu einer Stigmatisierung der Ungeimpften komme. Vielmehr sei es geboten, dass alle Ratsmitglieder getestet würden, damit auch infizierte Geimpfte vor Sitzungsbeginn herausgefiltert würden.

Aus Protest nahmen die AfDler ihr Mandat letztlich nicht wahr und wünschten den Politik-Kollegen schon vor Beginn der Beratungen neben einer besinnlichen Weihnacht vor allem Gesundheit.

Klare Ansage des Oberbürgermeisters

Ein politisches Apropos, über das der OB gerne den Mantel des Schweigens gezerrt hätte. Doch als aus Hagen-Aktiv-Reihen in Person von Jochen Löher eine argwöhnische Nachfrage mit ähnlicher Tonalität laut wurde, hob es Erik O. Schulz dann doch aus dem Sattel: „Wir tun gut daran, wenn wir die gesetzlichen Regelungen akzeptieren und kein Hagener Spezialrecht anwenden“, schrieb er allen Zweiflern ins Stammbuch.

Bleibt abzuwarten, welche neuen Schutz-Regelungen die gerade gelandete Omikron-Variante bis zur nächsten Sitzung des Rates nach sich zieht. Die steht erst am 17. Februar wieder im Kalender. Und die Erfahrung zeigt, dass in diesen zwei Monaten eine Pandemie für eine Menge neuen Wirbel und modifizierte Vermummungsgebote sorgen kann – für Geimpfte und Ungeimpfte.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen