Keine Anreize für eine Shopping-Tour durch Hagen

Auch den Hagener Einzelhandel betreffen die Veränderungen und Verschärfungen, die die Bundesregierung beschlossen hat. „Die Einzelhändler müssen die neuen Vorschriften erstmal verdauen“, sagt Wladimir Tisch. Der City-Manager und Vorsitzende der Hagener Werbegemeinschaft spielt besonders auf große Geschäfte mit über 800 Quadratmetern Fläche an, da dort laut dem neuen Maßnahmenkatalog nur noch höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt ist.

In kleineren Geschäften bis zu 800 Quadratmetern Fläche bleibt es bei der Regelung vom 10. November, die besagt, dass höchstens eine Person pro 10 Quadratmeter­ Verkaufsfläche erlaubt ist.

Maskenpflicht auch vor den Läden und auf Parkplätzen

„Die Verschärfung, dass nun auch vor den Läden und auch auf Parkplätzen das Tragen einer Schutzmaske Pflicht ist, tangiert nur Geschäfte außerhalb der Innenstadt sowie auf der grünen Wiese, da in der City Masken mittlerweile ja sowieso vorgeschrieben sind“, sagt Wladimir Tisch.

Christoph Höptner, Center-Manager der Rathaus-Galerie, bleibt bei den bisherigen Kernöffnungszeiten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und wie reagiert Christoph Höptner­, Center-Manager der Rathaus-Galerie, auf die verschärften Maßnahmen, die auch sein Haus betreffen? „Ich warte auf die klar formulierte Verordnung des Landes NRW. Diese wird den Ordnungsämtern zugestellt. Wenn es soweit ist, werde ich mit dem Hagener Ordnungsamt absprechen, wie ich die Verschärfungen in der Rathaus-Galerie umsetze.“

Vier große Geschäfte betroffen

Vier Geschäfte in der Rathaus-Galerie – Rewe, Saturn, Zara und Kult – haben mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, alle anderen Läden und Shops sind kleiner. Trotz der Corona-Krise bleiben die Kernöffnungszeiten in der Rathaus-Galerie unverändert, heißt, die Läden sind verbindlich geöffnet von 10 bis 20 Uhr.

Auch die Volme-Galerie hält an bisheriger Öffnungszeit fest

„Auch wir halten an unseren Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr fest“, sagt Eberhard Uhl, Marketing-Manager der Volme-Galerie, auf Anfrage unserer Zeitung.

Das sieht in der Fußgängerzone mittlerweile anders aus; dort haben etliche Geschäfte – besonders kleine und/oder inhabergeführte Läden – ihre Öffnungszeiten verkürzt. Vor Corona lag die gängige Kernöffnungszeit bei 10 bis 19 Uhr. https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-keine-offenen-sonntage-in-der-adventszeit-id230987926.html

Auf einem Schild im Eingangsbereich des Modehauses Peek & Cloppenburg­ ist zum Beispiel zu lesen: „Öffnungszeiten ab Montag, 9. November: täglich 10 bis 18 Uhr“.

Kaum Kundenfrequenz

„Wir schließen bereits seit einem halben Jahr eine Stunde früher, sprich, um 18 Uhr“, sagt Jochen Schleuter von Mode und Pelz Wolff 1782. „Ab 17.30 Uhr ist die Stadt doch wie leer gefegt, es gibt kaum Kundenfrequenz“, begründet Jochen­ Schleuter die Entscheidung.

Hamsterkäufe befürchtet Der November-Lockdown wird zunächst bis zum 20. Dezember fortgesetzt. Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor möglichen Hamsterkäufen in der Vorweihnachtszeit. Etliche Geschäfte haben während der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Die Leerstände in der City sind hoch.

City-Manager Wladimir Tisch kann die verkürzte Kernöffnungszeit gut verstehen: „Es kommen derzeit eben nur wenige Menschen in die Innenstadt. Zum einen folgen viele dem Appell der Bundesregierung, unnötige Kontakte zu vermeiden und stattdessen zu Hause zu bleiben“, so Tisch. Zum anderen blieben in der dunklen, kalten Jahreszeit viele Leute eh lieber daheim, doch vor der Corona-Pandemie hätten­ wengstens Restaurants und Kneipen und in der Adventszeit der Weihnachtsmarkt die Leute animiert, in die Innenstadt zu kommen­. „Früher wurden Shopping-Tour und Weihnachtsmarktbummel oder Restaurantbesuch kombiniert, aber das geht momentan ja nicht. Es gibt kaum einen Anreiz“, resümiert der City-Manager.