Keine Autos: Wehringhausen wird wieder zur Flaniermeile

Auch in diesem Jahr findet der Parking Day in Hagen-Wehringhausen wieder statt.

Wehringhausen. Für den „Parking Day“ in Hagen-Wehringhausen werden noch Helfer für den Aufbau gesucht. Was geplant ist und wie man helfen kann:

Im Rahmen des „Parking Day“-Wochenendes können interessierte Bürgerinnen und Bürger draußen und umsonst erleben, mit welchen Ideen Straßen im Zuge der Verkehrswende in Zukunft genutzt werden können. Dazu können sie am Samstag, 16. September, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 11 bis 15 Uhr über die Lange Straße im Abschnitt der Hausnummern 22 bis 63, also zwischen der Mauerstraße und der Bachstraße, in Wehringhausen flanieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Hagen, dem Nachhaltigkeitszentrum Hagen und dem Quartiersmanagement.

Vision der Verkehrswende

Mit dem „Parking Day“ bringen die Veranstalterinnen und Veranstalter Innovationen nach Wehringhausen, die für ganz Hagen und überregional Strahlkraft haben sollen. Hagenerinnen und Hagener können eine klimafreundliche und nachhaltige Nutzung urbaner Räume direkt in ihrer eigenen Stadt kennenlernen und ausprobieren. Parkflächen werden umgewidmet und können an diesem Wochenende nicht von Autos, sondern von den Menschen genutzt werden.

Beim Parking Day in Wehringhausen auf der Lange Straße geht es auch um die Mobilität von morgen (Archivfoto) Foto: Jessi Bönn

Vielfältiges Info-Programm

Verschiedene Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Lösungen zu Verkehrswende-Themen. Zum Beispiel zeigt der MobilityHub mit verschiedensten Verkehrsmitteln, wie intelligente Mobilitätssysteme im urbanen Raum auf attraktive und lebenswerte Weise klimafreundliche Mobilität einfach und praktisch ermöglichen. Außerdem werden den Besucherinnen und Besuchern unter anderem ein Elektro-Bus der Hagener Straßenbahn AG, ein Modell der Vision des „Grüne Brücke“-Parks auf der Altenhagener Brücke des Künstlers Clemens Weiss und Fachvorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TU Dortmund und des Wuppertal Instituts präsentiert.

Darüber hinaus findet ein vielfältiges Kinderprogramm statt: Das Bookbike kommt vorbei, es gibt einen Fahrradparcours sowie Spiel- und Kreativangebote. Für die Verpflegung sorgt die Außengastronomie der verschiedenen Lokale auf der Lange Straße und dazu gibt es Informationen und Kostproben von essbaren Wildpflanzen und Foodsharing. Insgesamt sind zahlreiche Initiativen aus dem Stadtteil und der Region dabei, um zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen.

„Parking Day“ weltweit

In Hagen-Wehringhausen findet so eine der größten Veranstaltungen zum „Parking Day“ in ganz Deutschland statt. Bereits seit 2005 verwandeln Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt zu diesem Anlass Parkflächen in einen öffentlichen Park, um so auf die Notwendigkeit einer Verkehrswende und alternative Gestaltungsmöglichkeiten von Parkflächen aufmerksam zu machen.

Gefördert wird der „Parking Day“ in diesem Jahr durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, den Verfügungsfonds „Soziale Stadt Wehringhausen“, die Bezirksvertretung Mitte, das Kulturbüro der Stadt Hagen, das Umweltamt der Stadt Hagen, „Wir in Wehringhausen“ und durch viel ehrenamtliches Engagement.

Helferinnen und Helfer gesucht

Für den Auf- und Abbau werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Interessierte können sich dazu per E-Mail an mail@hatopia.de mit den möglichen Zeiten melden. Auch einzelne Hilfsstunden sind schon eine große Unterstützung. Der Aufbau findet am Freitag, 15. September, von 8 bis 18 Uhr statt, abgebaut wird am Sonntag, 17. September, von 15 bis 20 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen