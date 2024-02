Keine Toleranz bei Übergriffen auf Ordnungsamt Hagen

Hagen Über Karneval warten einsatzreiche Tage auf Hagener Ordnungshüter. Immer wieder gibt es auch Übergriffe. Was die Stadt dazu sagt

Widerstände, Beleidigungen und Körperverletzungen – innerhalb der vergangenen vier Monate sind acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Außendiensten des Ordnungsamtes der Stadt Hagen angegriffen worden. „Dabei ist den Bürgerinnen und Bürgern häufig nicht bekannt, welche Rechte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben“, erklärt die Stadt Hagen dazu.

Umfangreiche Rechte bei Einsätzen

Die verbal und körperlich angegangenen Kräfte sind neben der Polizei und der Feuerwehr diejenigen, „die tagtäglich für die Sicherheit und Ordnung in Hagen ihren Dienst leisten“, so die Stadt weiter. Dabei reiche der Kompetenzbereich von Jugendschutzkontrollen über Einweisungen nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen und Evakuierungsmaßnahmen bei Kampfmittelfunden bis hin zu Gefahrenstellenbeseitigungen.

Um diese wahrzunehmen, verfügen die Kräfte des Stadtordnungsdienstes über umfangreiche Rechte, die sich aus spezialgesetzlichen Normen ergeben, so die Stadt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind beispielsweise befugt, Personalienfeststellungen oder Durchsuchungen als Beispiel für sogenannte polizeiliche Standardmaßnahmen von Personen durchzuführen“, so die Stadt. Diese Umsetzung sei über Paragraf 113 des Strafgesetzbuches besonders beschützt.

Null-Toleranz-Strategie bei Übergriffen

Die Stadt Hagen sei zudem Teil des Präventionsnetzwerkes „Sicher im Dienst“ und fahre eine Null-Toleranz-Strategie bei Übergriffen oder Beleidigungen gegen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungs- und Einsatzdienst oder auch im Innen- und Außendienst. „Jeder Übergriff wird über die Behördenleitung zur Anzeige gebracht.“

Deutliche Präsenz an den Karnevalstagen

Mit den Karnevalstagen erwarten die Kräfte des Stadtordnungsdienstes gemeinsam mit der Polizei Hagen und der Feuerwehr erfahrungsgemäß einsatzintensive Tage. Um für die Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Karnevalsumzüge oder der Karnevalskirmes ein Höchstmaß an Sicherheit im öffentlichen Bereich zu gewährleisten, zeigen sie in den kommenden Tagen wieder verstärkt Präsenz, kündigt die Stadt vor dem Wochenende an.

