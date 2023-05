Kidical Mass – Fahrrad-Demo für ein kinderfreundliches Hagen

Hagen. Familien setzen am Samstag ein Zeichen für eine Stadt, in der sich Kinder frei bewegen können. Was noch hinter der Demo Kidical Mass steckt.

Sie werben für eine familienfreundliche Stadt. Für eine Stadt, in der Kinder mehr Freiraum haben, um sich zu bewegen. Für eine Stadt, in der es selbstverständlich ist, dass Mädchen und Jungen sicher mit dem Fahrrad auf den Straßen unterwegs sein können. „Kidical Mass“ (in Anlehnung an die Bewegung „Critical Mass“) ist die bunte Fahrrad-Demo überschrieben, die am Samstag, 14 Uhr, am Adolf-Nassau-Platz vor C&A mitten in der Innenstadt von Hagen startet und die Nikolaj Krieg und Hannah Scharlau organisiert haben.

„Als ich selbst Kind war, war es völlig natürlich, dass wir auf der Straße gespielt haben“, sagt Nikolaj Krieg, „heute bewegen sich viele Kinder nicht mehr eigenständig. Und das hat auch mit der ja durchaus berechtigten Sorge ihrer Eltern zu tun. Es gibt eben viele schwierige und komplexe Verkehrssituationen in Hagen.“

Die Botschaft: Straßen sind für alle da

Erst recht auf jenen Straßen, auf denen die Demo unterwegs ist – auf der Körnerstraße, auf der Bahnhofshinterfahrung, auf der Wehringhauser Straße oder auf dem Graf-von-Galen-Ring, auf dem vor kurzem immerhin eigene Spuren für Radfahrer eingerichtet worden sind. „Wir sind keine radikalen Radfahrer“, sagt Hannah Scharlau, „aber unsere Botschaft ist: Die Straßen sind für alle da. Wir wollen für ein rücksichtsvolles Miteinander werben.“

Auf dem Graf-von-Galen-Ring in Hagen ist in jede Richtung eine Spur für Radfahrer reserviert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Für eines, das die beiden Initiatoren, die selbst Eltern, Auto- und auch Radfahrer sind, durchaus schon erleben. „Natürlich gibt es Rücksichtnahme durchaus“, sagt Nikolaj Krieg, „und trotzdem ist es uns wichtig, mit der Aktion ein Zeichen zu setzen und für eine Stadt zu werben, in der Kinder auch eine Chance haben, sich sicher in der Stadt zu bewegen.“

Bedürfnisse von Kindern kommen zu kurz

Denn aktive Lobbyarbeit in einer Stadt zu betreiben – da sind sich die zweifache Mutter und der dreifache Vater einig – sei für berufstätige Eltern kaum möglich. „Zwischen Job und Familie fehlt die Zeit, sich auch noch politisch zu engagieren“, sagt Hannah Scharlau. Das Ergebnis seien Gremien, in denen überwiegend ältere Menschen säßen. Die Folge: „Bei Planungen und erst recht bei Entscheidungen werden die Bedürfnisse von Kindern und Familien oft nicht berücksichtigt.“

Dass sich all das über Nacht und durch ihre Demo ändert, glauben Hannah Scharlau und Nikolai Krieg nicht. Aber: In ihren Augen ist es wichtig, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und das wollen sie mit „Kidical Mass“.

Polizei sichert Kidical Mass

Mitfahren können Kinder, Familien und auch Radfahrer ohne Kinder, die eine Zeichen setzen wollen. Voraussetzung: ein technisch einwandfreies Fahrrad. „Das sollte vorher unbedingt geprüft werden“, so Nikolaj Krieg. Die Strecke ist rund sechs Kilometer lang und wird von der Polizei gesichert. Das Tempo liegt zwischen fünf und zehn km/h. Bereits vor der Demo können Kinder auf einem Fahrrad-Parcours üben.

