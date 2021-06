Kilometerlanger Stau nach Autobrand auf der A1 bei Hagen

Hagen. Zu einer Geduldsprobe wurde die Fahrt auf der A1 am Mittwochmorgen. Ein Auto war in Brand geraten.

Zu einem langen Stau kam es am Mittwochmorgen auf der A1 bei Hagen. Kurz vor der Abfahrt Haspe war gegen 8 Uhr in der dortigen Baustelle ein Sprinter in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten, der Brand war vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden.

Die herbei gerufenen Rettungskräfte brachten die Situation unter Kontrolle, doch mussten zwei Fahrstreifen in Richtung Wuppertal gesperrt werden. So bildete sich mitten im morgendlichen Berufsverkehr ein kilometerlanger Stau.

Der Sprinter wurde abgeschleppt. Erst gegen 10 Uhr wurde die Autobahn wieder komplett freigegeben.

