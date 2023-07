Kind im heißen Auto: Retter schlagen in Hagen Scheibe ein

Ein im Auto eingeschlossenes Kind hat am Wochenende in Hagen einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr Hagen haben am Wochenende auf einem Supermarkt-Parkplatz ein kleines Kind aus dem sich überhitzenden Auto gerettet.

Eine 32-jährige Frau alarmierte am Samstagnachmittag Polizei und Feuerwehr und bat die Retter zu dem Parkplatz eines Supermarktes in Boele. Dort stand der Pkw der Mutter, der sich offenkundig selbsttätig verriegelt hatte, und darin saß die einjährige Tochter. Die Frau berichtete den Beamten, dass sie ihr Kind in das Auto gesetzt und anschließend die Tür geschlossen habe. Obwohl der Fahrzeugschlüssel in dem Auto lag, verriegelten sich alle Türen und die 32-jährige Frau konnte sie von außen nicht mehr öffnen.

Kind kommt glimpflich davon

Beamte der Feuerwehr Hagen mussten das Glas an einer der Türen entfernen und konnten das Kind so unbeschadet aus dem Auto retten. Eine anschließende medizinische Versorgung der Kleinen war angesichts des prompten Einschreitens nicht notwendig.

