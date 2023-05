Bildung Kinder der Hestert-Schule in Hagen lernen zu musizieren

Hagen. Im Rahmen der Projektwoche wurden die Kinder der Hestert-Grundschule in Hagen an Instrumente herangeführt.

Eine aufregende Woche liegt hinter den Schulkindern der Hestert-Grundschule in Haspe und ein aufregender Teil folgt noch: Die Turnhalle der Grundschule ist rappelvoll, als die Aufführung beginnt. Eine Woche lang haben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 im Rahmen einer Projektwoche das Musizieren kennengelernt und sind nun bereit, das Gelernte den Eltern und Mitschülern zu präsentieren.

Schon die ganz Kleinen stehen auf der Bühne und präsentieren den Eltern stolz, was sie alles in der Projektwoche gelernt haben. Zu hören bekommt das Publikum ein Lied, begleitet von Ludger Schmidt am Cello.

Neue Wege der Vermittlung

Ludger Schmidt hat die Projektwoche im Rahmen der JeKits durchgeführt und neu konzipiert. Die Initiative JeKits –„Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen“ – ist ein Förderprogramm des Landes NRW, an dem sich Schulen und ihre Bildungspartner beteiligen können, um den musikalischen und künstlerischen Werdegang der Schüler an Grundschulen zu unterstützen und zwar unabhängig von der sozial-ökonomischen Lage. Über persönlichen Kontakt zwischen Schulleiter Michael Schnücker und Ludger Schmidt kam die Zusammenarbeit zustande.

Mit Ludger Schmidt kam auch eine neue, moderne Art des Musikunterrichts an die Schule. Alle fünf Wochen trafen sich die Schüler mit dem Projektleiter an einem Samstagnachmittag, der mit Musik und Spielen für die teilnehmenden Schulkinder ausgestaltet wurde. „Man kann nicht früh genug anfangen“, erklärte Jonas Liesenfeld, Ansprechpartner für das JeKits-Programm.

Besonders der neue Ansatz, der an der Grundschule im Rahmen der Projektwoche erprobt wurde, sollte die Kinder zu den Instrumenten führen und sie motivieren.

Bei dem neuen Weg gehe es vor allem darum, ohne Leistungsanspruch auf die Kinder zu treffen. Die Projektarbeit würde sich immer weiter öffnen, sprich sich immer individueller auf die Umstände vor Ort und auf die einzelnen Schüler anpassen. Durch den Musikunterricht werde die Kreativität angeregt, was gerade in der heutigen Zeit durch Social Media für die Schüler von großer Bedeutung sei, erklärte Liesenfeld.

Die Musik als emphatisches Mittel zum Hinhören – „Empathiebildung“, lautet die Antwort Ludger Schmidts auf die schwierige Frage, welche Bedeutung die Musik in jungen Jahren habe. „Es geht darum, innere Bilder zu vermitteln“, so der Musiker. Außerdem lasse sich auch ein Selbstwertgefühl über die Kultur vermitteln, ergänzte er.

Die neue Unterrichtsform sieht vor, dass der Lehrer den Schülern weniger etwas vorgibt, sondern vielmehr die Kinder animiert, selbstständig miteinander zu musizieren und zum eigenständigen Lernen zu motivieren.

Neues Konzept wird gut angenommen

In der Projektwoche haben sich die Kinder mit dem Thema Angst und Mut beschäftigt. So haben sie an einem Theaterstück gearbeitet, das nun den Eltern dargeboten wird. Die „Orchesterkinder“ unterlegen das klassenübergreifende Projekt mit klanglichen Imitationen des Straßenverkehrs oder gruseliger Stimmung und zeigen den Eltern, welche Klänge man mit verschiedenen Klangstäben erzeugen kann. .„Das Projekt hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Svea Somberg, die kurz zuvor noch das Theaterstück mit der Blockflöte klanglich untermalt hatte.

Das Projekt sei von den Kindern mit großer Freude gut angenommen worden, berichtet auch Schulleiter Michael Schnücker und fügt hinzu, er freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit.

