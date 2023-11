Ordnungsamt Hagen stellt Pistolen, Raketen und Eier sicher

Hagen. Pistolen, Eier, Feuerwerk: Das Ordnungsamt Hagen hatte es in der Innenstadt vor allem mit Kindern und Jugendlichen zu tun.

Sichergestellte Pistolen, Platzverweise, Ruhestörungen: In gemeinsamer Zusammenarbeit hat das Ordnung der Stadt Hagen gemeinsam mit der Polizei Hagen in der Nacht zu Allerheiligen Kontrollen im Bereich der Innenstadt, in den Fußgängerzonen, in umliegenden Parkanlagen sowie weiteren bekannten Stellen in der Stadt durchgeführt.

Insgesamt überprüfte das Ordnungsamt 143 Personen, 62 Menschen wurden zur Sicherstellung des Jugendschutzgesetzes und zur präventiven Gefahrenabwehr durchsucht. Im Fokus standen vor allem junge Hagener im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Im Rahmen des Einsatzes wurden bei fünf Gruppen Drogen gefunden, die Fälle zur weiteren Strafverfolgung an die Polizei Hagen weitergegeben. Das Ordnungsamt stellte außerdem eine Gaspistole und eine Softairpistole sicher.

35 Platzverweise ausgesprochen

Die Ordnungsbeamten sprachen im Laufe des Abends 35 Platzverweise aus. Zusätzlich stellten sie 24 illegale Feuerwerkskörper und Raketen, 19 Eier, eine Flasche mit Lachgas, neun E-Zigaretten, eine Schachtel mit Zigaretten, ein Pfefferspray, ein Messer und mehrere Feuerzeuge sicher.

Außerdem überprüfte das Ordnungsamt im Rahmen der Kontrollaktion drei Gewerbebetriebe und griff bei mehreren Fällen von Ruhestörung ein. Sieben Minderjährige wurden überprüft und ihren Eltern übergeben. In einem Fall nutzte ein junges Mädchen die Kontrolle, um über Gewalt im Elternhaus zu berichten. Das Kind wurde zunächst vom Ordnungsamt betreut und anschließend von den eigens herbeigeeilten Mitarbeitern des Hagener Jugendamtes in Obhut genommen.

Mädchen schüttet sein Herz aus

Mehrere Personen leisteten Widerstand, reagierten unkontrolliert oder versuchten zu flüchten. Zwei Personen erhielten einen Platzverweis, bei einem Hagener blieb den Kräften des Ordnungsamtes nichts anderes übrig, als ihn in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen. In drei Fällen setzte es Strafanzeigen wegen Widerstandes und Beleidigung.

Wie die Stadt Hagen berichtete, kamen bei dem mehrstündigen Einsatz alle Mitarbeiter des Ordnungsamtes ohne Verletzungen davon.

