Hagen. Für die Wissenschaftler von morgen beginnt in Hagen sozusagen der Ernst des Lebens: mit drei Vorlesungen an der Fachhochschule Südwestfalen.

Kinder-Uni in Hagen wieder mit drei spannenden Vorlesungen

Kinder sind ja heutzutage mit der Informationstechnologie vertraut, sie wachsen mit digitalen Medien auf und nehmen diese als selbstverständlichen Teil ihrer Umwelt wahr. Was aber nicht bedeutet, dass sie auch wissen, welche Technik es ermöglicht, dass sich Gerät A mit Gerät B verbinden lässt. „Dass man bloß den Strom einschalten muss, um komplexe Informationen auszutauschen“, sagt Jan Richling (46).

Richling ist Professor für Mikrorechner an der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen und einer von drei Dozenten, die den Hagener Kindern in diesem Jahr im Rahmen der Kinder-Uni die Welt erklären. „Wie unterhalten sich Computer“ lautet der Titel seiner Vorlesung am 18. Februar, in der Richling in kindgerechter Weise Binärsysteme und die Grundlagen der Digitaltechnik erläutert.

Die Kinder-Uni an der Fachhochschule, präsentiert von der Westfalenpost, ist wie gemacht für alle kleinen Nachwuchs-Forscher, die sich für Wissenschaft und Technik interessieren. „Alle Vorlesungsthemen werden nicht abstrakt, sondern spannend und kindgerecht aufbereitet“, verspricht Alexander Althöfer, Sprecher der Bildungseinrichtung: „Uns liegt daran, Kinder möglichst früh für technische und naturwissenschaftliche Fragen zu begeistern.“

Kinderzimmer so laut wie Stadion?

Zu den insgesamt drei von der Westfalenpost präsentierten Vorlesungen sind Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren eingeladen. Alle Vorlesungen finden im Audimax, dem größten Hörsaal der Fachhochschule Südwestfalen, an der Haldener Straße 182 statt. Sie beginnen um 16 Uhr und dauern etwa 45 Minuten. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.

In der Vorlesung von Anne Wehmeier, Professorin für Gebäudekonstruktion und energieeffiziente Gebäudeplanung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, darf aus Leibeskräften gebrüllt werden. Denn am 3. März geht es um die Frage, ob es im Kinderzimmer lauter sein kann als in einem Fußballstadion. Es geht um Schall und Lärm, um Geräusche und wie sie übertragen werden, von wieviel Lärm wir im Alltag umgeben sind und wo unsere Schmerzgrenze liegt. „Es wird auf jeden Fall richtig laut“, verspricht die Professorin.

Begrenztes Platzangebot

Stefan Böcker, Professor für Wirtschaftsinformatik, Datenbanken und mobile Technologien, war schon bei der ersten Hagener Kinderuni im Jahr 2013 als Dozent mit von der Partie. „Nichts gegen meine Studenten, aber Kinder sind halt doch motivierter“, sagt der Dozent mit halbernstem Unterton. Dass er mit seinem Kollegen Andreas de Vries, mit dem er auch in diesem Jahr am 18. März wieder eine Vorlesung („Warum bestimmt ein Graph, welchen Weg wir fahren“) im Tandem hält, so gut ankommt, hat sicherlich mit seiner ungekünstelten Begeisterung für sein Lehrgebiet zu tun: „Ich brenne für mein Fach. Mir macht es einfach Spaß, den Kindern etwas zu erzählen.“

Infobox Begrenzte Platzzahl Eine Anmeldung zur Kinder-Uni ist ab sofort möglich unter der Adresse www.fh-swf.de/kinder-uni Aufgrund der Anzahl der Plätze im Hörsaal ist die Teilnehmerzahl auf 550 Kinder begrenzt. Sollten sich mehr Kinder anmelden, entscheidet der Eingang der Anmeldung. Anmeldeschluss ist am Freitag, 7. Februar. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Julia Bartel, Tel. 02371-566332, Email: bartel.julia@fh-swf.de

Wie in den Vorjahren dürfen Begleitpersonen aufgrund des begrenzten Platzangebotes nicht mit in die Vorlesungen. Die Mensa im Untergeschoss der Fachhochschule ist während der Vorlesungen geöffnet. Dort gibt es neben frischen Waffeln auch Kaffee und Kuchen für die Erwachsenen.