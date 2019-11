Kinderschutzbund erfüllt Wünsche von Kindern aus Breckerfeld

Breckerfeld. Die Kinderwunschbaum-Aktion des Kinderschutzbundes geht in Breckerfeld in die nächste Runde. Karten werden ab Freitag ausgegeben.

Es ist ja das Fest der Liebe. Und an so einem Fest mag es nahe liegen, Gutes zu tun. Und trotzdem ist die Wunschbaumaktion des Kinderschutzbundes Ennepetal (der ja auch in der Hansestadt wirkt) eine Besondere. Ihr Erfolg fasziniert in jedem Jahr.

Und so können denn jene in den Genuss einer kleinen Weihnachtsüberraschung kommen, deren Eltern sich große Geschenke kaum leisten können. „120 Karten sind in diesem Jahr angefordert worden“, sagt Birgit Asmuth. „Von Einrichtungen aus Breckerfeld, die die Kinder und ihre Familien sehr genau kennen – von Kindergärten, vom Jugendamt, von der Suchtberatung und vom Forum Flüchtlinge. Dass der Bedarf hier so hoch ist, hat uns schon überrascht.“

Erstaunlich großer Bedarf in Breckerfeld

120 Karten, die für 120 Kinder aus Breckerfeld und für 120 Wünsche stehen, die in diesem Jahr erfüllt werden können – da sind die Verantwortlichen vom Kinderschutzbund zuversichtlich. „Die Nachfrage in Breckerfeld ist immer sehr groß“, sagt Anni Pfingsten, die die Aktion in jedem Jahr unterstützt. „Sie fußt auf der Idee, dass Spender zum Fest direkt dort helfen können, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Gerade für für benachteiligten Familien wird Weihnachten oft zur Belastung – im doppelten Sinne.“

Denn zum einen erlaubt es ihr Budget kaum, Geschenke selbst zu kaufen, zum anderen schmerzt es Eltern, Wünsche eben nicht erfüllen zu können.

Hier setzt in jedem Jahr die Aktion an: Kinder notieren ihre Wünsche (in einem vorgegebenen finanziellen Rahmen zwischen 20 und 25 Euro) auf einem Zettel. Diese Wunschzettel wiederum werden durch die Sparkasse Breckerfeld, die die Wunschbaumaktion traditionell unterstützt, ausgegeben. Und zwar in diesem Jahr am Freitag, 29. November, 8.30 bis 14 Uhr, sowie am Montag, 2. Dezember, 8.30 bis 18 Uhr.

Lions Club unterstützt Aktion mit 1500 Euro

„Diejenigen, die einen Zettel abholen, können dann in Ruhe das entsprechende Geschenk besorgen und es wiederum am 10. und 11. Dezember in der Sparkasse abgeben“, so Birgit Asmuth, „die Ausgabe übernimmt dann der Kinderschutzbund. Dabei ist es für uns eine gute Gelegenheit, mit den Familien ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Sorgen und Nöte zu erfahren.“

Unterstützt wird die Wunschbaumaktion in diesem Jahr auch mit 1500 Euro durch den Lions Club Ennepe-Ruhr, in dem sich auch einige Breckerfelder engagieren. „Wir verkaufen ja gerade unsere Adventskalender für den guten Zweck“, erklärt Bernd Sander, „uns ist es wichtig, dass ein Teil des Erlöses, der dabei zusammenkommt, in Breckerfeld bleibt.“