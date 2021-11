Kindertherapeutin in Hagen sucht Probanden für Studie

Hagen. Das Langzeitgedächtnis will die Hagener Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christina Hedtmann in einer Studie untersuchen. Sie sucht Probanden.

Christina Hedtmann (42) ist seit 2019 als Kinder und- Jugendlichenpsychotherapeutin in Hagen tätig. Im Rahmen ihrer Promotion an der Ruhr-Uni Bochum sucht sie Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren für eine Studie zum Langzeitgedächtnis.

Worum geht es in Ihrer Studie?

Das Wissen über die Entwicklung des Gedächtnisses bei Kindern und Jugendlichen ermöglicht es, Auffälligkeiten und Defizite differenzierter zu erkennen und auch frühzeitiger zu behandeln. Mit Hilfe neuer Erkenntnisse können Kinder und Jugendliche in der Schule bzw. beim Lernen angemessener gefördert werden. Ziel meiner Arbeit ist letztlich die Früherkennung von Gedächtnisproblemen, da diese die Anbahnung und den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten in der Schule behindern und dadurch das kindliche Entwicklungspotenzial beeinträchtigen können. Die Studie hat somit eine große praktische Relevanz und die Ergebnisse kommen allen Kindern und Jugendliche zu Gute.

Welche Rolle spielt das Langzeitgedächtnis in unserem Leben?

Sich erinnern, Dinge wiedererkennen, Erfahrungen sammeln und speichern – all diese Fähigkeiten verdanken wir insbesondere unserem Langzeitgedächtnis. Ohne dieses könnten wir unseren Alltag nur schwer bewältigen. Aber nicht nur im alltäglichen Leben spielt das Langzeitgedächtnis eine zentrale Rolle. Auch für schulische Erfolge und berufliche Perspektiven ist es von sehr großer Bedeutung.

Ist es das Gedächtnis, das das Ich ausmacht?

Das würde ich so nicht sagen. Das Gedächtnis ist ein Teil unseres Gehirns. Aber auch über das Gehirn allein lässt sich ein Mensch meiner Meinung nach nicht definieren. Ich bin zwar keine Neuropsychologin, aber mich interessiert, wie das Gehirn funktioniert und welche Auswirkungen das im Alltag nach sich zieht. Psychische Erkrankungen, Depressionen zum Beispiel, können physiologische Ursachen im Gehirn haben.

Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt auf Kindern und Jugendlichen. Haben die auch schon Gedächtnisstörungen?

Ja, und solche früh auftretenden Gedächtnisstörungen können sich auf die gesamte spätere Entwicklung auswirken. Wenn man als Kind nicht lernt sich zu konzentrieren, dann wird man damit auch im späteren Leben Probleme haben. Ich erlebe in meiner Praxis häufig Kinder mit Aufmerksamkeitsdefiziten, die sich schnell ablenken lassen. Sie sind impulsiv, arbeiten nicht ordentlich. Wenn sie dann zu Hause noch auf Unverständnis und Druck stoßen, lässt ihre Motivation nach, schließlich verweigern sie sich. Folge: Die Verhaltensauffälligkeiten und Gedächtnisstörungen verfestigen sich.

Was kann man dagegen tun?

Wir wollen in unserer Studie unter anderem herausfinden, wie Kinder und Jugendliche die zeitliche Abfolge von Ereignissen oder räumliche Aspekte im Gedächtnis abspeichern und wieder abrufen. Wenn wir herausfinden, wo es bei diesem Prozess Probleme gibt, sind wir einen großen Schritt weiter und können das Langzeitgedächtnis möglicherweise besser verstehen. Darüber hinaus wird untersucht, wie geistige oder kognitive Fähigkeiten die Gedächtnisleistungen in den Entwicklungsjahren von 6 bis 16 beeinflussen.

Wie gehen Sie vor?

Erstmalig wird in dieser Studie ein Gedächtnistest im Videoformat eingesetzt. Die Probanden schauen sich einen fünfminütigen, von der Ruhr-Uni entwickelten Film an, und nach einer 30-minütigen Pause, in der das Gehirn die gesehenen Informationen abspeichern kann, bekommen alle die gleichen Fragen gestellt. Mit diesem Test können wir insbesondere das episodische Gedächtnis überprüfen. Sieben Tage später folgt ein weiterer Gedächtnistest, bei dem es darum geht, sich Worte zu merken und Muster nachzubauen. Das betrifft vor allem das Arbeitsgedächtnis. An beiden Tagen wird die Merk- und Lernfähigkeit untersucht, also die Fähigkeit, sich direkt neue Informationen zu merken, aber auch die Fähigkeit, neue Informationen zu lernen.

Zusammenarbeit mit Institut für kognitive Neurowissenschaft

Für ihre Studie zum Langzeitgedächtnis arbeitet Christina Hedtmann mit Professor Boris Suchan vom Institut für kognitive Neurowissenschaft der Universität Bochum zusammen.

Gesucht werden ab sofort Studienteilnehmer im Alter von 6 bis 16 Jahren, die eine Grundschule, ein Gymnasium oder eine Realschule besuchen.

Für die Studienteilnahme erhalten Eltern eine schriftliche Einschätzung der kognitiven (geistigen) Leistungen/Lern- und Merkfähigkeit ihres Kindes, einen Forscherpass und kleine Geschenke aus der Schatztruhe für die Jüngeren sowie die Möglichkeit, einen von mehreren Gutscheinen im Gesamtwert von 100 Euro zu gewinnen.

Die Studie ist von der Ethikkommission der Ruhruni genehmigt. Eltern und Kinder können die Studie jederzeit ohne Angaben von Gründen abbrechen.

Kontakt für interessierte Eltern: Studienleiterin Christina Hedtmann, Rufnummer 0170-6781922, E-Mail: hedtmann-kjphagen@web.de.

Die Studie wird in der Psychotherapeutischen Praxis für Kinder und Jugendliche in der Kampstraße durchgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen