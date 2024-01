Kiosk in Hagen aufgebrochen: Täter machen 2300-Euro-Beute

Hagen Unbekannte brechen in Hagen einen Kiosk auf und stehlen diverse Tabakwaren, Alkohol und Bargeld aus der Kasse. Wer hat etwas gesehen?

Am Freitagnacht kam es in der Rembergstraße in Hagen der Zeit zwischen 0.20 Uhr und 5.20 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk. Bis jetzt unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf, entwendeten u.a. eine Überwachungskamera, diverse Tabakwaren, Alkohol und Bargeld aus der Kasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2300 Euro, so die Polizei

Kripo sichert Spuren am Tatort

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei darüber informiert werden, dass die Tür des Kiosks offen stand. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat Spuren gesichert. An der Eingangstür entstand leichter Sachschaden.

Hinweise, die zur Klärung des Sachverhaltes dienen können, werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen