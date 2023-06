Kirmes in Haspe: Alles bereit für den großen Rummel

Impressionen vom Hasper Kirmeszug 2022: Am Wochenende steht eine neue Auflage an.

Hagen. Am Wochenende steht die Hasper Kirmes an. Alle Infos zum Ablauf im Überblick:

In Haspe ist alles bereitet für das große Ulk-Fest: Der Hasper Heimat- und Brauchtum-Verein (HHBV) schlägt ein weiteres Kapitel in seiner mehr als 160-jährigen Geschichte auf. Der HHBV zieht mit seinem Biergarten und seiner Bühne um auf den Ernst-Meister-Platz („Kirmesplatz“) und somit in den unmittelbaren „Dunstkreis“ der diesjährigen Kirmes.

Im hinteren Teil des Platzes steht eine große Fläche zur Verfügung, die auch genügend Raum für eine adäquate Bühne bietet. Den Hagener Schaustellern wiederum, denen sehr an diesem direkten Miteinander gelegen war, ist es nach eigenem Bekunden gelungen, deutlich mehr „große Fahrgeschäfte und Karussells“ als in den vergangenen Jahren ins Tal der Ennepe zu holen.

Erstmals wieder ein echter Rundkurs

Außerdem gibt es für alle Kirmesgäste erstmals seit langem wieder einen echten Rundkurs – sie können vom „Kirmesplatz“ aus über die Preußerstraße und durch die Tillmannsstraße zurück zum „Kirmesplatz“ bummeln. „Wir sind überzeugt, dass diese Lösung allen Beteiligten zu Gute kommt“, freuen sich Schausteller-„Chef“ Dirk Wagner und HHBV-Vizepräsident Thomas Eckhoff. In den zurückliegenden Jahren war immer die Swolinzkystraße als Bindeglied zwischen Kirmes und dem vor der evangelischen Kirche platzierten Biergarten einbezogen – aber zuletzt nur noch mit sehr, sehr mäßigem Erfolg.

„Durch die neue Situation komprimieren wir das gesamte Geschehen an einer einzigen Stelle, was zudem für den Verein kostengünstiger ist“, fasst Dirk Wagner einige der Vorteile zusammen. Um die neue Lösung zu erzielen, waren in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche vonnöten. In ganz erheblicher Weise war auch Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki daran beteiligt. Ihm ist es insbesondere zu verdanken, dass die Firma Stahlkontor ins Boot geholt werden konnte, über deren Grundstück an der Preußerstraße der Rundkurs führt. „Für die Bereitschaft, das Gelände zu öffnen, sind wir dem Unternehmen sehr dankbar“, so Wisotzki. Das Kirmesgeschehen startet zwar erst am Freitag, 16. Juni, aber bereits ab dem kommenden Montag werden die zugehörigen Straßenabschnitte gesperrt, damit ab Dienstag rasch aufgebaut werden kann.

Kirmesanstich um 17 Uhr

Auch die Bus-Fahrpläne werden in Haspe ab diesem Zeitpunkt auf das Ulk-Spektakel ausgerichtet. Vier Tage lang geht es in Haspe rund. Nach dem Kirmesstart am Freitag um 14 Uhr folgen später der Rundgang der Symbolfiguren mit dem neuen Iämpeströter Sven Karnath an der Spitze und – um 17 Uhr – der offizielle Kirmesanstich im Biergarten des HHBV.

Am Freitagabend, ab circa 19 Uhr, dürfen sich die Biergarten-Gäste auf Live-Musik der Rock-Pop-Oldie-Band „Stingray“ freuen. Dem fetzigen Sound dieser Band schließt sich um 22.30 Uhr ein von den Schaustellern spendiertes fulminantes Höhenfeuerwerk an, das abermals im Zipp gezündet wird. Der Kirmessamstag, 17. Juni, steht traditionell im Zeichen des nachmittäglichen Kirmeszuges und des morgendlichen Erbsensuppenessens. Bereits 160 Menschen haben sich Karten für das um 10.30 Uhr beginnende „Suppen-Fest“ im „Boni“ an der Berliner Straße gesichert.

Ehrungen in Rahmenprogramm eingebettet

Sie werden erleben, wie die Verdienstmedaillen überreicht und die Wachholderritter gekürt werden und wer die Heimatkette umgelegt bekommt. Natürlich sind alle Ehrungen in ein ansprechendes Rahmenprogramm eingebettet, so geben sich der Humorist „Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp“ und die Tanzsportgarde der KG Grün-Weiß Vorhalle die Ehre. Anmeldungen zum Erbsensuppenessen sind noch möglich per Mail an: thomas.eckhoff@hasper-kirmes.de.

Dann steht der eigentliche Höhepunkt des alljährlichen Ulk-Geschehens auf der Tagesordnung: Um 14.30 Uhr wird der Hasper Artillerieverein den Start des 142. Kirmesfestzugs „anböllern“. Begleitet von vier Musikkapellen machen sich rund 60 Fußgruppen, Ulk- und Festwagen von der Berliner Straße aus auf den Weg gen Voerder Straße, Hüttenplatz, Kölner Straße, Quambusch und zur Nordstraße, wo der Zug sein Ende nimmt.

Um 22 Uhr ist am Samstag Schluss

Es wurde folglich auch dieses Jahr die „übliche Route“ festgelegt. Natürlich darf Musik im HHBV-Biergarten nicht fehlen: Die bekannte Hasper Coverband „Refresh“ präsentiert ab 19 Uhr beliebte Hits. Die Karussells und Buden werden ihre Lichter am Samstag gegen 23 Uhr verlöschen, um am Sonntagmittag, 18. Juni, wieder zu öffnen. Zunächst treffen sich alle Beteiligten um 11 Uhr zum ökumenischen Kirmesgottesdienst in der evangelischen Kirche an der Frankstraße. In der Mittagszeit wird im HHBV-Biergarten zunächst eine Erbsensuppe und anschließend Kaffee und Kuchen kredenzt. Zwischen 14 und 15 Uhr gibt es auf der HHBV-Bühne eine Show der Tanzgruppe Michala Moves und zwischen 15 und 16 Uhr einen Auftritt der KCH-Tanzgarde. Zudem können sich alle Kinder am Nachmittag von „Kiki“ schminken lassen („kunterbunt geschminkt“).

Am Montag, 19. Juni, stehen Kinder und Familien im Fokus. Nach dem Kirmesstart um 14 Uhr darf man sich auf der HHBV-Bühne auf Auftritte von Kindern aus acht Hasper Kitas freuen, die anschließend zusammen mit den Symbolfiguren – gesponsert von den Hasper Schaustellern – allerlei Karussells besuchen wollen. Im Übrigen dürfen sich alle Familien am Montag auf „stark ermäßigte Preise freuen“, sagt Dirk Wagner. Die Kirmes setzt sich im HHBV-Biergarten am Montagabend mit zwei Highlights fort – zum einen mit der Kirmeszug-Prämierung (ab circa 19 Uhr), zum anderen mit Livemusik der stets gern gehörten „Leather Brothers“. Wenn die „Lederbrüder“ gegen 22 Uhr ihre Musikinstrumente einpacken, ist das 2023er-Kirmes- und Ulkspektakel beendet.

Das Wolkenschieberfest wird am Samstag, 10. Juni, auf dem Hof der alten Feuerwache (DKS), Enneper Straße 4, durchgeführt. Die honorigen „Wettermacher“ werden um 15 Uhr in Aktion treten. Das Wolkenschieberfest wird bereits am Freitagabend, 9. Juni mit dem zugehörigen Dämmerschoppen eingeleitet.

