Kirmes, Rathaus, Fummellauf: Hagener feiern Weiberfastnacht

Hagen Die Karnevalskirmes ist am Start, 1000 Verwaltungsmitarbeiter feiern im Rathaus, und beim Fummellauf ist die Hölle los. So kräftig feiert Hagen.

Was für ein Programm an nur einem Tag: Erst wurde die Karnevalskirmes auf dem Friedrich-Ebert-Platz eröffnet, kurz darauf startete die Mitarbeiterfeier im Ratssaal, und dann ging‘s ab beim Fummellauf in der Volme-Galerie Hagen. Weiberfastnacht könnte 48 Stunden haben.

„Regen? Wieso Regen? Es regnet Konfetti!“, ließ sich Prinzessin Simone II. vom Dauerregen am Mittag ihre gute Laune nicht verderben. Mit ihrem Gefolge - in diesem Jahr waren 50 (!) wilde Weiber am Start - rückte Simone II. im rappelvollen Karnevalsbus vor dem Autoscooter an.

Im „Flower-Power“-Outfit

Im „Flower-Power-Outfit“ schunkelten sich die Mädels auf Andreas Alexius Autoscooter warm, wobei der ein oder andere Piccolo geköpft und Karnevalskracher aus den Boxen dröhnten. „Prinzessin, das Krokodil will dich fressen“, „Wolkeplatz“ und „Leev Marie“ schallen über den Platz, „Ruckizucki“ und „Die Karawane zieht weiter“ waren gestern.

Kuschelschal tut gute Dienste

Simone II. strich ihren weißen Schal, den sie um den Hals geschlungen hatte, glatt: „Den hat mir meine Mama Beate extra für die tollen Tage gestrickt“, erzählte die 51-jährige Hasperin stolz. Den Kuschelschal konnte sie wahrlich gut gebrauchen, schließlich war Weiberfastnacht für sie und ihre Mädels um 8 Uhr gestartet. Von Termin ging‘s zu Termin, „unser Abend wird spät im Boni‘ in Haspe enden“, verriet Simone II.

Und ihr Prinz - Detlef II.? „Der ist mit seinen Jungs auch seit heute Morgen um acht unterwegs. Vielleicht Richtung Köln?“, mutmaßte sie. Und dann ging‘s rein in einen der 24 kleinen E-Autos, die über die 24 x 12 Meter große Autoscooter-Fahrbahn schnurrten. Zu „Viva Colonia“ drehten die wilden Weiber ihre Runden, und ihr Motto „Der Karneval wird immer bunter, Flower-Power macht munter“ wurde lebendig.

Die „wilden Weiber“ hatten auf dem Autoscooter viel Spaß. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ortswechsel: Vorweg gesagt: So rappelvoll wie in diesem Jahr war es bei der Mitarbeiterfeier im Ratssaal noch nie. Vom späten Mittag bis zum frühen Abend tanzten, schunkelten und sangen über 1000 Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Rathaus.

Cheerleader und freche Früchtchen

Seitdem die Sause nicht mehr wie in früheren Jahren um 11.11 Uhr, sondern drei Stunden später startet, nehmen locker doppelt so viele Mitarbeiter teil. Schön zu sehen: 99 Prozent der Feierfreudigen waren kostümiert, und so tanzten Cheerleader mit Panzerknackern und Wikinger mit frechen Früchtchen Discofox.

Prinzessin Simone II. übernimmt den Rathaus-Schlüssel Prinzessin Simone II. übernimmt den Rathaus-Schlüssel Prinzessin Simone II. schneidet OB Schulz den Schlips ab. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Prinzessin Simone II. übernimmt den Rathaus-Schlüssel Altweiber-Feier im Rathaus und Eröffnung der Karnevalskirmes. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und die Stadtspitze? Die gab sich als „best friends“ und spiegelte Teamgeist und ein „Wir gehören zusammen“- Gefühl wider. Oberbürgermeister Erik O. Schulz, Sozialdezernentin Martina Soddemann, Kämmerer Christoph Gerbersmann, Umweltdezernent André Erpenbach und Baudezernent Henning Keune hatten sich in weiße Overalls, die mit großen Schaumstoff-Puzzleteilen bestückt waren, gehüllt.

Die Idee zur Puzzle-Kostümierung stammte von André Erpenbach, der als „Neuling“ zum ersten Mal an der Mitarbeiterparty teilnahm. Seine Botschaft? „Jeder ist nur ein Teil, aber gemeinsam schafft man viel.“ Und Kämmerer Christoph Gerbersmann hatte sich als „Schnibbelexperte“ verdient gemacht und die Schaumstoffteile zurecht geschnitten.

Ausgelassen ging es im Ratssaal zu, wo an die 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weiberfastnacht feierten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Aber zurück zur Prinzessin: Simone II., die nach ihrem Besuch der Karnevalskirmes mit ihrem Gefolge im Ratssaal einmarschierte, trat charmant-couragiert auf, schnitt forsch die Krawatte des Oberbürgermeisters ab und forderte „Chef Erik“ ohne Umschweife auf, den Rathausschlüssel ‘rauszurücken. Im Gegenzug bot sie dem OB ein gemeinsames Frühstück an. Wer kann dazu schon nein sagen?

Stramme Waden und sexy Outfits

Und später beim Fummellauf in der Volme-Galerie? Da bestaunten Hunderte von Besuchern die strammen Waden und sexy Outfits der mutigen Teilnehmer, lauschten den frechen Sprüchen der Moderatoren und schunkelten zu lauten Karnevalskrachern. Ein langer, jecker Tag . . .

