Kita-Regelbetrieb: Zieht Hagen für die Kinder die Notbremse?

Ob die Kitas in Hagen am Montag tatsächlich zum Regelbetrieb zurückkehren, ist am Freitag Thema im Krisenstab der Stadt.

Hagen. Beginnt in Hagen am kommenden Montag doch noch nicht wieder der Kita-Regelbetrieb? Der Krisenstab der Stadt prüft heute diese Öffnung.

Der Corona-Krisenstab der Stadt Hagen berät heute die Frage, ob am kommenden Montag, 22. Februar, tatsächlich wieder der pauschal um zehn Stunden reduzierte Regelbetrieb in den Kindertagesstätten aufgenommen werden kann. Immerhin gilt in Hagen mit einem Inzidenzwert deutlich jenseits der 100er-Schwelle hinsichtlich des Infektionsgeschehens weiterhin ein NRW-Spitzenwert.

Immerhin sieht das zuletzt vom NRW-Familienministerium vorgestellte Phasen-Modell zu einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität ausdrücklich vor, dass Kommunen mit einem weiterhin hohen Infektionsgeschehen in Abstimmung mit Düsseldorf vorsorglich eine „Corona-Notbremse“ ziehen können. Entsprechend prüft jetzt der Hagener Krisenstabs, ob an die Eltern appelliert werden soll, die Kinder auch in der kommenden Woche möglichst noch nicht wieder in die Kitas zu schicken. Es sei davon auszugehen, dass ein solcher Beschluss gefasst werde, bestätigte am Donnerstagabend ein Stadtsprecher.

