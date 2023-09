Kitaplatz gesucht? Infos gibt es beim Tag der offenen Tür

Die neue Kita an der Lange Straße ist die größte städtische Einrichtung und öffnet ebenfalls die Türen.

Hagen. Eltern mit Kindern, die ab nächstem Jahr in eine Hagener Kita gehen wollen, können sich bei diversen „Tag der offenen Tür“-Angeboten informieren.

Räumlichkeiten besichtigen, pädagogische Fragen stellen und sich über die Konzepte verschiedener Einrichtungen in Hagen informieren: All das können Eltern mit Kindern, die ab dem nächsten Jahr in eine Hagener Kindertageseinrichtungen gehen wollen, bei den diversen „Tag der offenen Tür“-Angeboten der städtischen Kitas tun.

An folgenden Terminen sind die Kitas geöffnet:

Helfe, Am Bügel 26, Samstag, 21. Oktober

Haspe, Am Gosekolk 2, Samstag, 23. September, 9 bis 12 Uhr

Altenhagen, Boeler Straße 39, Mittwoch, 18. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr

Altenhagen, Dahmsheide 28, Mittwoch, 27. September, und Donnerstag, 19. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr

Remberg, Elbersstiege 16, Donnerstag, 19. Oktober, 9 bis 15.30 Uhr

Helfe, Eschenweg 36, Montag, 25. September, und Mittwoch, 27. September, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr

Wehringhausen, Eugen-Richter-Straße 75, Mittwoch, 18. Oktober

Eilpe, Franzstraße 51, Dienstag, 17. Oktober, 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr

Wehringhausen, Gutenbergstraße 13, Mittwoch, 18. Oktober, 14.30 bis 17 Uhr

Emst, Haßleyer Straße 35, Donnerstag, 28. Oktober

Fley, Heigarenweg 9, Samstag, 21. Oktober, individuelle Terminvergabe mit erforderlicher Anmeldung

Boloh, Hovestadtstraße 2, Samstag, 28. Oktober, 11 bis 14 Uhr

Haspe/Quambusch, Jungfernbruch 96, Samstag, 21. Oktober, 9 bis 14 Uhr

Stadtmitte, Konkordiastraße 19-21, Freitag, 22. September, 9.30 bis 12.30 Uhr

Wehringhausen, Lange Straße 120, Donnerstag, 19. Oktober, 9 bis 11 und 14.15 bis 15.30 Uhr

Haspe, Martinstraße 30, Freitag, 22. September

Stadtmitte, Martin-Luther-Straße 9a, Samstag, 7. Oktober

Rummenohl, Oelmühler Straße 11, Mittwoch, 18. Oktober

Boele, Poststraße 26, Samstag, 21. Oktober, 10 bis 13 Uhr

Haspe, Stephanstraße 8/Bebelstraße 16a, Samstag, 14. Oktober, 9 bis 13 Uhr

Tondernsiedlung, Tondernstraße 24, Mittwoch, 11. Oktober, und Mittwoch, 15. November, individuelle Terminvergabe

Haspe/Quambusch, Twittingstraße 19a, Samstag, 21. Oktober, 9 bis 14 Uhr

Hohenlimburg, Wiesenstraße 7a, Donnerstag, 28. September, 16 bis 19 Uhr

Hohenlimburg, Wilhelmstraße 10, Donnerstag, 12. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr

Hagener Familien oder Familien, die planen, nach Hagen zu ziehen, können ihre Kinder über das städtische Kitaportal https://kitaportal.hagen.de für ihre Wunscheinrichtungen vormerken oder die wichtigsten Informationen einsehen. Durch die Voranmeldung wird jedoch nicht automatisch ein Betreuungsplatz vergeben. Eine Platzzusage kann nur durch die jeweiligen Kitas erfolgen. Die Termine der Infotage der Kitas freier Träger können Eltern bei der jeweiligen Einrichtung erfragen.

