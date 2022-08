Kleine Revolution in Hagen-Boele: Loßröcke starten Freitag

Brauchtum in Hagen

Boele. Traditionell laden die Boeler Loßröcke am ersten August-Wochenende zum Sommerfest ein – diesmal beginnt jedoch alles einen Tag früher.

Termin-Revolution bei den Loßröcken Boele: Traditionell feiern die Brauchtumsfreunde aus dem Hagener Norden ihr Sommerfest am ersten August-Wochenende, 5. bis 7. August. Allerdings sind in diesem Jahr erstmals die Besucher nicht etwa von Samstag bis Montag, sondern von Freitag bis Sonntag auf der Festwiese an der Malmkestraße willkommen.

Nach den beiden trostlosen Corona-Jahren bedeuten die Feierlichkeiten für Besucher und Freunde des Vereins eine Art Neustart. Das Vorziehen um einen Tag wagen die Loßröcke, weil sich somit besser die Helferteams zusammenstellen lassen und man sich zudem von dem Freitagabend nach mauen Pandemiezeiten einen besseren Umsatz verspricht.

Tauziehen am ersten Tag

Los geht’s diesmal also am Freitag um 17 Uhr mit dem bewährten Rahmenprogramm, bevor dann um 19 Uhr mit dem Tauziehen der befreundeten Vereine bereits der erste Höhepunkt für beste Stimmung sorgen dürfte: Starke Frauen und Männer duellieren sich um die begehrten Trophäen. Teams, die noch teilnehmen möchten, können sich bei den Loßröcken anmelden. Abgerundet wird der Abend mit Livemusik ab 20.30 Uhr von der Band „Greyhound“.

Der Samstag beginnt um 16 Uhr mit der Ausgabe des Ochsenbratens vom Spieß nach bewährter Boeler Art. Wer mitessen möchte, darf nicht zu spät kommen – früh vor Ort zu sein, lohnt sich. Die Band „Die Agentur“ wird am Samstagabend mit Coversongs aus den letzten 40 Jahren für Stimmung sorgen und den wohlgelaunten Genuss an den verschiedenen Bierständen sowie an der Sekt- und Cocktailbar abrunden.

Sonntag als Familientag

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familien. Neben dem traditionellen Frühshoppen mit den Ruhrtalbläsern Halingen und dem bekannten Kaffee und Kuchen um 14.30 Uhr, wird ab 15 Uhr reichlich für die jüngsten Boeler geboten. Neben den Spielständen, Kinderschminken und der Hüpfburg, welche auch an den anderen Tagen geöffnet sind, werden die Freiwillige Feuerwehr Boele-Kabel, die Polizei und das THW Einblick in ihre Technik und ihre Arbeit geben. Abschließend werden um 18 Uhr die Tombola-Lose gezogen.

