Der Bezirksverband der Kleingärtner in Hagen nimmt an der Jahreshauptversammlung des Vereins am Goldberg teil.

Schrebergartenstreit Kleinkrieg im Kleingarten Hagen: Verband will schlichten

Hagen. Goldschmiedin Monika Rehorst gegen den Vorstand des Kleingartenvereins Goldberg in Hagen: Der Bezirksverband will den Streit schlichten.

Der Bezirksverband der Kleingärtner in Hagen hat angekündigt, an der Jahreshauptversammlung des Kleingartenvereins Goldberg teilzunehmen. „Dazu sind wir berechtigt, und das werden wir auch tun“, erklärte Ruth Schultheis, Vorsitzende des Bezirksverbandes, mit Blick auf den schwelenden Streit zwischen Gartenpächterin Monika Rehorst und dem Vorstand des Vereins am Goldberg.

Wie berichtet, beklagt sich Frau Rehorst, in Hagen bekannt als Goldschmiedin mit eigenem Fachgeschäft am Johanniskirchplatz, seit Jahren über Attacken auf ihren Schrebergarten. In schöner Regelmäßigkeit seien Essensreste, Müll und elektrische Geräte über den Zaun geworfen, ihre Laube beschmiert und besudelt worden. Dem Vorsitzenden Stevo Juresic wirft sie vor, sie in sozialen Netzwerken zu bepöbeln und andere Gartenbesitzer gegen sie aufzuhetzen – eine Anschuldigung, die er allerdings ebenso gegen sie erhebt.

Bezirksverband widerspricht Darstellung des Vorstands

Der Kleinkrieg gipfelte in der Ankündigung des Vorstandes, die Gartenbesitzerin von der bevorstehenden Jahreshauptversammlung auszuschließen, indem ihr ein Hausverbot für das Vereinsheim „Klause“, in dem die Versammlung stattfindet, erteilt wurde. Dies sei mit dem Bezirksverband so abgesprochen, hatte Juresic erklärt.

Diese Darstellung verweist der Bezirksverband allerdings ins Reich der Fabel. „Mit dem Bezirksverband abgesprochen ist gar nichts“, stellt Ruth Schultheis klar: „Im Gegenteil, wir haben dem Vorstand mitgeteilt, dass das gar nicht geht, was er da vorhat.“ Auch die gegen Monika Rehorst ausgesprochene fristlose Kündigung entbehre der rechtlichen Grundlage.

Streit in sozialen Netzwerken ausgetragen

Schon seit langer Zeit habe der Bezirksverband versucht, im Streit zwischen der Gartenbesitzerin und dem Vereinszuvorstand zu schlichten – vergebens. Auch an den zarten Hinweis, ihre Auseinandersetzung doch lieber nicht vor aller Welt in den sozialen Netzwerken auszutragen, hielten sich beide Seiten nicht, was den Graben zwischen den Kontrahenten nur noch verschärfte.

Im Bezirksverband der Kleingärtner sind die 41 Kleingartenvereine aus Hagen organisiert. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Stadt und Politik und bietet Lehrgänge und Informationsveranstaltungen für die Vereine zu gärtnerischen Themen ebenso an wie Schulungen für Vereinsvorstände. Hinzu kommt eine rechtliche Beratung.

