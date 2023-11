Kollision: Vier Verletzte bei Unfall in Hohenlimburg

Hohenlimburg An der Straßenkreuzung Hohenlimburger Straße/Stennertstraße ist es Dienstnachmittag zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen mussten Krankenhaus

Auf der Hohenlimburger Straße ist es am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Seat und einem Nissan gekommen. Der Fahrer des Seats wollte - aus Richtung Hagen kommend - in die Stennertstraße abbiegen und prallte dabei nach ersten Erkenntnissen gegen den Nissan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan in ein an der Kreuzung wartenden Kia geschleudert. Insgesamt wurden zwei Menschen leicht und zwei Menschen mittelschwer verletzt. Alle vier wurden durch den rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Hohenlimburg über die Stennertstraße geleitet. In Richtung Hagen war sie komplett gesperrt.

Vier Personen erlitten Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Foto: Michael Kleinrensing / WP

