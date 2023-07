Landwirtschaft Kommentar: An Hagens Landwirte – diese Zeilen sind für euch

Die Landwirte in Hagen verrichten eine wichtige Arbeit. Für sich, für Natur und Ökosysteme und die Gemeinschaft. Eine Würdigung.

Ich nehme Sie heute mal mit nach Südtirol. Hinterstes Villnößtal. Fuß der Geisler-Spitzen, Welterbe der Unesco. Ein Dorf inmitten einer autonomen Provinz, die rein faktisch zu Italien gehört und in der die deutschsprachige Bevölkerung italienische Pässe hat. Die Spuren der Zwangsitalianisierung wirken frisch, obwohl sie bis zu 100 Jahre alt ist.

In monumentaler Kulisse pflegt Leo seinen Hof. Einen Erbhof. Mehr als 200 Jahre in Familienbesitz. Den über Bergspitzen kreisenden Adlern ist Leo näher als Autobahnen und Vollsortimentern. Es ist ein Leben für die Landwirtschaft. Die Milch aus dem Kuhstall geht an eine Molkerei zur Mozzarella-Produktion. Das Heu von den Hängen wird von Hand eingeholt. Knochenharte Arbeit von 5 bis 21 Uhr.

Geld, so sagt er, benötigt er eigentlich nicht. Wozu? Er ist quasi Ex-Chef, ist Mitte 50 und Angestellter seines Sohnes, der mit Ende 20 den Hof führt. Übergabe von Verantwortung mitten im Leben. „Er soll früh lernen, das hier zu führen“, sagt Leo. Der Anti-Entwurf zu unserem durchgetakteten und vorgeplanten Leben. Leo ist naturverbunden, tief gläubig, fest verwurzelt, heimattreu. Die meisten im Dorf werden über 90, obwohl sie ihr ganzes Leben knüppelhart arbeiten.

Ich habe viel gelernt. Über Verantwortung und Tradition. Mein Blick auf die Landwirtschaft – auch auf die heimische–, ist noch einmal ein ganz anderer geworden.

Die große Leistung dieser Betriebe für Mensch, Natur und Ökosysteme läuft unter dem Radar. Die bewundernswerte Haltung, in erster Linie wegen einer Sache und nicht des Profitstrebens zu arbeiten, ist vorbildhaft. In Hagen sind solche Höfe vielerorts sichtbar. Ich hoffe, dort auch diese wertschätzenden Zeilen. Weiter so.

