Kommentar: Hagens Werner Hahn (†) ist ehrenbürgerwürdig

Werner Hahn inspirierte das Leben zahlreicher Menschen in Hagen und schaffte es, das Theater in die Gesellschaft hineinwirken zu lassen.

Es ist nur ein lauter Gedanke ohne Anspruch auf Erfüllung. Aber Werner Hahn ist ein Ehrenbürger im besten Sinne. Das findet Mike Fiebig.

Jüngst fand auf dem evangelischen Friedhof in Haspe die Trauerfeier für den verstorbenen Hagener Theater-Mann Werner Hahn statt. Sein plötzlicher Tod im Alter von 65 Jahren hat viele, viele Hagener erschüttert. Vor allem jene, die ihn als Mentor, Wegbegleiter, Freund oder Impulsgeber erleben durften.

Ich ganz persönlich finde, dass es Menschen wie Werner Hahn sind, die einer Stadt wie Hagen ein Gesicht oder eine Prägung verleihen. Er war ein Mensch, der andere inspiriert, bewegt, erreicht und nachhaltig zum Guten verändert hat. In vielen Statements haben Hagener nach Bekanntwerden seines Todes erklärt, welchen Einfluss Hahn auf ihr Leben hatte, wie er ihnen das Theater näher gebracht hat und – sehr, sehr entscheidend – dass er gelehrt hat, Menschen vorurteilsfrei zu begegnen.

Für mich ist Hahn damit das, was der Duden beispielsweise beschreibt als „Person, die als Muster, als Beispiel angesehen wird, nach der man sich richten kann“ – schlichtweg ein stadtgesellschaftliches Vorbild. Für mich sind nach modernen Maßstäben Menschen wie Werner Hahn ehrenbürgerwürdig.

Ernst Koch (Postvorsteher, †1883), Heinrich Schaberg (Geheimer Sanitätsrat, †1914), Heinrich Willde (Bürgermeister, †1920), Christian Rohlfs (Maler, †1938), Theodor Springmann senior (Industrieller, †1927), Willi Cuno (Bürgermeister, †1951), Fritz Steinhoff (NRW-Ministerpräsident und ehrenamtlicher OB von Hagen, †1969), Ewald Sasse (Oberstadtdirektor, †1970), Emil Schumacher (Maler, †1999), Rudolf Loskand (Oberbürgermeister, †2003) und Liselotte Funcke (u. a. NRW-Wirtschaftsministerin, †2012) wurde diese Ehre bislang zuteil.

Ich denke – ohne Anspruch darauf, dass sowas wirklich mal besprochen wird –, dass Werner Hahn diese Reihe ganz hervorragend ergänzt. Und falls es niemals so kommt, ist es wenigstens mal laut gedacht worden. So oder so hinterlässt Werner Hahn ein ehrbares Vermächtnis, an dem sich jüngere Hagener Generationen aufrichten können.

