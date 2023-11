Kommentar: Wie kann man Hohenlimburg so alleine lassen?

Hohenlimburg Das Land stellt Planungsmängel beim Stadtentwicklungskonzept fest. Die Politik sieht blöd aus, hat das aber gar nicht verdient.

Die Zeile wäre schnell getippt: „Hohenlimburgs Politik hat sich gehörig verplant.“ Schnell draufgehauen und sowohl die Bezirksvertreter als auch die Hagener Fachverwaltung in den Stiel gesetzt für dieses Planungsfiasko rund um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) in Hohenlimburg, bei dem die Bezirksregieurng zwei gravierende Planungsmängel feststellt. Erstens: Keine Nutzungsplanung auf dem Lennebadgelände nach dessen Abriss. Und zweitens: der bislang schlecht beplante Brucker Platz. Ein neues Konzept muss aufgestellt werden. Es werden Jahre obendrauf kommen.

Statt auf die Politik einzuknüppeln, möchte ich aber diese Frage in die Debatte geben: Wie kann man sie eigentlich so schlecht beraten. Ein Stadtentwicklungskonzept dieser Tragweite (so groß war in den letzten 40 Jahren keines) kann planerisch nicht von ehrenamtlichen und von Natur aus fachfremden Politikern getragen werden. Unmöglich. Da braucht es enge Begleitung durch die Stadt und deren Stadtentwicklungsressort, aber auch durch die Bezirksregierung selbst.

Wie kann es sein, dass niemand in den vergangenen zwei Jahren der Planung diese Lücken thematisiert hat. Beim Brucker Platz kann man das ja noch nachvollziehen. Der Fokus liegt zunächst natürlicherweise mehr auf dem wirklich schlecht verbauten Rathausumfeld. Aber dass eine Nachnutzung der Lennebad-Fläche zum Stolperstein werden kann, das muss man doch gesehen haben können.

Jetzt fängt nicht alles, aber vieles von vorn an. Schlanke Prozesse und ein „Weniger ist mehr“ ist ein guter Ansatz. Der trotzdem fachliche Begleitung braucht.

