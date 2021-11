Konfirmanden in Breckerfeld pflanzen 400 neue Bäume

Die Jugendlichen in Breckerfeld pflanzen 400 neue Bäume.

Breckerfeld. 400 Bäume haben 80 Katechumenen und Konfirmanden in Breckerfeld am vergangenen Samstag neu gepflanzt. Sie wurden von Ehrenamtlern unterstützt.

Die Kinder und Jugendlichen der Evangelischen Jakobus-Kirche um Pfarrer Paul Diehl wurden dabei von 20 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern der Gemeinde unterstützt. Ein Schritt, um sich bewusst vom bisherigen schulnahen Konfirmandenunterricht zu distanzieren und ein Stück weit für die Veränderungen des Klimawandels gewappnet zu sein.

Etwas für die Umwelt tun

„Mit Freunden draußen Zeit verbringen, etwas Tolles für die Umwelt tun und dafür sorgen, dass mehr Bäume im Wald sind, macht großen Spaß“, erklärte Emma Borggräfe, während sie mit fünf anderen Kindern ein Wildgatter positionierte. Die 12-jährige war Teilnehmerin der ersten Gruppe, die an einem Waldhang der Breckerfelder Kirchengemeinde am Samstagmorgen dafür sorgte, dass 400 Buchen eingepflanzt wurden.

In Gruppen à 20 Kinder wurden die Teilnehmenden für die Arbeit im Rahmen ihrer Konfirmandenzeit eingeteilt. Für jeweils zwei Stunden war die jeweilige Gruppe dann am Waldhang beschäftigt, sodass insgesamt vier Gruppen in der Zeit von neun bis 17 Uhr neue Bäume einpflanzen konnten.

Die jeweilige Gruppe wurde dann noch mal in Kleingruppen unterteilt, um die drei „Stationen“ der Baumpflanzung abwechselnd ausprobieren zu können. Zwei davon waren: Wildgatter zusammennageln und auf der Waldfläche positionieren, um als Verbissschutz zu dienen. „Diese sind aus Fichtenholz, das zum einen ein natürlicher Rohstoff ist und zum anderen von den Bäumen hier stammt, die durch den Borkenkäfer zerstört wurden“, erklärte Stephan Berker, der als Forstwirt mit für die Waldbewirtschaftung verantwortlich ist.

Am Samstag half er ehrenamtlich bei der Aktion und unterstützte die Helfer mit seinem Fachwissen. „Die Kinder sorgen mit dafür, dass wir die heimische Bepflanzung für die Klimaveränderung wappnen. Dafür pflanzen wir hier zum Beispiel Buchen.“

Wurzeln und Setzlinge einpflanzen

Und damit das funktionierte, mussten die Kinder mit dem Spaten Löcher buddeln und im Anschluss die Wurzeln und Setzlinge einpflanzen – das stellte die dritte „Station“ dar. Die Bepflanzung sollte den Kindern helfen, Religion und Umwelt besser zu verstehen.

„Wir können den Kindern nicht den ganzen Tag etwas theoretisches von Schöpfung und Bewahrung erzählen, ohne sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie das eigentlich im Leben funktionieren kann“, erklärte Pfarrer Paul Diehl, „und die Kinder wissen unglaublich viel über das Thema Umwelt, sodass sie mit ihrem Wissen und ihrer Hilfe einen Teil dazu beitragen können, dem sehr präsenten Waldsterben entgegenzuwirken.“

Im Rahmen der Konfirmandenzeit

Eigentlich war die Aktion bereits im vergangenen Jahr zur gleichen Jahreszeit geplant, doch ein weiterer Corona-Lockdown verhinderte die Pläne der Gemeinde. Daraufhin sollten im Frühjahr neue Bäume gepflanzt werden, doch davon riet der Förster ab, da die neue Bepflanzung aufgrund der mittlerweile trockenen Sommer in Deutschland vermutlich nicht überleben würde.

Dass der Aktionstag im Rahmen der Konfirmandenzeit stattfindet, ist kein Zufall. Solche Tage möchte die Evangelische Jakobus-Kirche Breckerfeld im Rahmen des ursprünglichen „Unterrichts“ immer mehr etablieren. „Wir vermeiden das Wort ‚Unterricht‘ ganz bewusst, um uns von der Schule abzugrenzen“, erklärte Diehl, „wir möchten insgesamt vom wöchentlichen Unterricht wegkommen und das Ziel verfolgen, uns einmal monatlich an einem Wochenende zu treffen.“

Weiteren Vorteil ausgemacht

Das habe – neben der Abgrenzung zum ehemals gleichartigen Schulunterricht – auch noch einen weiteren entscheidenden Vorteil, meint der Breckerfelder: „So haben wir Ehrenamtler, die uns toll bei solchen Aktionen unterstützen können. Unter der Woche müssen die Menschen arbeiten, da kann natürlich keiner.“

Diese Vorstellung gefällt nicht nur dem Pfarrer selbst, besonders bei den Kindern traf der Tag auf Begeisterung: „Es macht richtig Spaß, an der frischen Luft zu sein und dabei etwas Gutes zu tun“, so die 12-jährige Milla Burdinski. Ihre Freundin Alexa Schmidt ergänzte, dass den Jugendlichen das Thema Umwelt auch sonst wichtig sei: „In der Schule im Fach Wirtschaft und Politik haben wir uns auch schon viel damit beschäftigt und über Mülltrennung oder Umweltschutz gesprochen.“

Dank der Thematisierung im Unterricht kannte sich manch eine sogar schon aus, so die Freundinnen Emma Borggräfe und Sophia Krolzik: „In Biologie konnten wir auch schon einmal Bäume pflanzen. Das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern hat auch dafür gesorgt, dass wir mehr Wald haben und die Natur unterstützen.“

