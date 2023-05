Polizei in Hagen Kontrolle in Hagen: TÜV seit 13 Jahren abgelaufen

Vorhalle. Ein Anhänger mit mangelhaft gesicherter Ladung weckt die Aufmerksamkeit der Polizei Hagen – aus gutem Grund.

Die Polizei Hagen hat am Mittwoch ein Fahrzeug gestoppt, bei dem seit 13 Jahren der TÜV abgelaufen war. Gegen 20 Uhr fiel Beamten des Hagener Verkehrsdienstes das Fahrzeuggespann am Wolfskuhler Weg auf. Ein Pkw zog einen Anhänger mit großen Heuballen, die nicht ausreichend gesichert schienen. Die Polizisten hielten den Mann an. Als sie den Anhänger kontrollierten, bemerkten sie, dass der fällige Termin zur Hauptuntersuchung bereits 13 Jahre verstrichen war. Eine so lang versäumte Zeit war selbst für die erfahrenen Beamten eine Besonderheit. Es folgte prompt eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung sowie der versäumten Hauptuntersuchung vor.

