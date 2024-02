Konzert: Rapper Olli Banjo kommt nach Hohenlimburg

Hohenlimburg Der Deutschrapper Olli Banjo hat schon mit bekannten Künstlern wie Kool Savas und Samy Deluxe performt. Nun kommt er nach Hohenlimburg:

Der Rapper Olli Banjo kommt am Samstagabend, 10. Februar, für einen Auftritt in das Werkhof Kulturzentrum nach Hohenlimburg. In der deutschen Rap-Szene ist sein Name ein Begriff, hat er in der Vergangenheit doch unter anderem bereits mit Größen des Genres wie Kool Savas, Samy Deluxe und den Fantastischen Vier zusammengearbeitet. Olli Banjo kombiniert eingängige Beats mit cleveren Wortspielen und tiefgründigen Texten, heißt es in der Ankündigung über den Gast. Nun steht er auf der Bühne eines Kulturhauses in Hohenlimburg, auf der sonst eher Musiker mit E-Gitarre, Schlagzeug und Bass ihr Können zeigen. Denn Hip-Hop-Beats gibt es im Werkhof Kulturzentrum eher selten zu hören.

Techniker knüpft Kontakt

„Wir wollen schauen, wie es läuft“, sagt Patrick Wohlgemuth, der den bekannten Rapper für einen Auftritt nach Hohenlimburg gelotst hat. Wohlgemuth ist als Techniker im Werkhof im Einsatz und ein Fan des Genres. Sprechgesang von Rap-Größen wie Olli Banjo hat er als junger Erwachsener gehört. Über das Soziale Netzwerk Instagram knüpfte er Kontakt zu dem Rapper mit Heidelberger Wurzeln. Eigeninitative, die der Macher Norbert Höhne vom Werkhof-Team offen annahm und unterstützt hat. „Wir haben immer mal wieder HipHop im Werkhof versucht, zuletzt gab es den Auftritt eines Rappers vor ein paar Jahren“, sagt er.

Vorprogramm zum Auftritt

Die Vorbereitungen für das Konzert am Samstagabend laufen. Im Vorprogramm des Hip-Hop-Abends in Hohenlimburg tritt neben „Di Music“ auch Patrick Wohlgemuth auf, der eigenen Sprechgesang unter dem Künstlernamen „Smart C.D.B.“ vor dem Publikum präsentiert.

Das Rap-Konzert von Olli Banjo beginnt am 10. Februar um 20 Uhr im Werkhof Kulturzentrum in Hohenlimburg. Karten für gibt es für 15 Euro unter www.werkhof-kulturzentrum.de.

