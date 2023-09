Kostenlos und draußen: Open-Air-Events vom Theater Hagen

Hagen. Bei bestem Wetter haben Hagener die Chance, verschiedene Freiluft-Veranstaltungen am Wochenende zu genießen. Eine Übersicht zum Programm:

Das Theater Hagen startet in die neue Saison mit außergewöhnlichen und einmaligen Open-Air-Veranstaltungen – größtenteils kostenlos. Den Anfang machte bereits die Wiederaufnahme von „Zettels Traum“ als Open-Air-Event im Wasserschloss Werdringen. Dieses barock-zeitgenössisch-jazzige Musiktheater-Experiment ist dort ein letztes Mal am Sonntag, 10. September (15 Uhr), zu erleben (Eintritt 5 Euro). Für alle Besucher mit Eintrittskarten stehen Sitzplätze zur Verfügung.

Freitag, 8. September

Das Lutz Hagen präsentiert mit „What is Love?“ am Freitag, 8. September (19.30 Uhr), in der Augustastraße 52 erstmals eine Theaterparty über das vielleicht wichtigste Gefühl der Welt (Eintritt 12/6 Euro, Familienkarte 25 Euro).

Samstag, 9. September

Mit dem Lutz-Ensemble geht es auch am Samstag, 9. September, weiter: Unter dem Titel „Auftauchen“ wird es ab 15 Uhr rund um den Wilhelmsplatz das Publikum aller Generationen mit überraschenden Theateraktionen unterhalten. Höhepunkt ist die Taufe des neuen Theaterschiffs „Santa Luzia“. Anschließend ist mit „Zeichen Ziehen“ das vom Ballett Hagen organisierte und betreute „i Move Hagen Kollektiv“ zu erleben, das eine Recherche zu den Wurzeln der Moderne im Tanz zeigt (Samstag, 9. September, 17.30 Uhr, Wilhelmsplatz).

„Best of Hagen Contest“ (Samstag, 9. September, 18 Uhr, Wilhelmsplatz), was verbirgt sich dahinter? Ein Wettbewerb, bei welchem sich Hagener Freizeitmusikerinnen und Musiker um einen Auftritt bei dieser Open-Air-Veranstaltung beworben haben. Man darf gespannt sein auf Solo- und Ensemble-Darbietungen aller Musikrichtungen.

Alle Opernfans können sich auf „Best of Don Giovanni“ am Samstag, 9. September, um 19 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz freuen – zahlreiche Gesangssolistinnen und -solisten, der Chor des Theaters Hagen und das Philharmonische Orchester Hagen geben Highlights aus Mozarts beliebter Oper zum Besten.

Sonntag, 10. September

Der Sonntag, 10. September, startet um 17.30 Uhr mit „Best of Hagen Contest & Concert“ auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Einige Hagener Musikerinnen und Musiker haben sich beim „Best of Hagen Contest“ einen gemeinsamen Auftritt mit dem Philharmonischen Orchester Hagen erspielt und ersungen – vier Performances werden das Publikum begeistern. Zudem erklingen Klassik-Hits wie das Intermezzo aus der Oper „Cavalleria rusticana“ von Pietro Mascagni.

Anschließend wird ab 18.30 Uhr der Walking-Act „Träume pflanzen“ vom Lutz Hagen mit Großpuppen und Live-Musik den Friedrich-Ebert-Platz beleben, gefolgt vom Ballett Hagen, das auf diesem Platz ab 18.45 Uhr mit einem „Best of Giselle“ die Besucher mit eindrucksvollen Auszügen aus dem Ballett-Klassiker in der Neuinterpretation von Francesco Nappa faszinieren wird.

Den krönenden musikalischen Abschluss dieser im Rahmen der Förderung „Neue Wege“ des Landes Nordrhein-Westfalen veranstalteten Open Airs bildet „Roby Lakatos & Band“ (Sonntag, 10. September, 20 Uhr, Friedrich-Ebert-Platz). Der als „Teufelsgeiger“ bekannte Virtuose beherrscht alle Stile: Klassik, Jazz – und vor allem seine Spezialität: die ungarische Musik der Roma. Wo Lakatos mit seinem Ensemble, hier ergänzt vom Philharmonischen Orchester Hagen, auftritt, gibt es beim Publikum kein Halten. Der Friedrich-Ebert-Platz wird bestuhlt – es gilt also, sich rechtzeitig einen Sitzplatz zu sichern.

