Kostenloses Wochenende: In Hagen fahren mehr Menschen Bus

Ein Bus nach dem anderen biegt von der Holzmüllerstraße in die Badstraße ein und umgekehrt. Es scheint die Sonne, es riecht nach gebratenen Nüssen und das Riesenrad auf dem Friedrich-Ebert-Platz dreht sich. Voll ist es an der zentralen Haltestelle Stadtmitte am letzten Samstag vor Weihnachten. Auf acht Bussteige verteilen sich die Menschen. Ohne Tüten steigen sie aus dem Bus – und beladen wieder ein.

Daran ist nichts ungewöhnlich – nur: Ein Ticket ziehen müssen Hagens Fahrgäste am vierten Adventswochenende nicht. Zwei Tage lang kostenlos mit Hagens Bussen fahren: Diese erstmalig laufende Aktion soll mehr Menschen dazu bewegen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, sagte Oberbürgermeister Erik O. Schulz Ende November.

Familienausflug mit dem Bus – um dem Parkstress zu entgehen

Und tatsächlich: In der Linie 524, die Fley mit der Innenstadt und Garenfeld verbindet, sitzen am Samstag Passagiere, die nur deswegen auf das Auto verzichten, weil sie Busfahrer Tobias Wischnewski kostenlos mitnimmt. „Und um den Parkstress in der Stadt zu vermeiden“, sagt Michael Röder, der mit Kerstin Benner und der vierjährigen Laura unterwegs ist: Diese habe Spaß am Busfahren, ein Schnappschuss dokumentiert die gemeinsame Fahrt. „Eine gute Aktion“, findet auch eine Garenfelder Mutter, deren Sohn mit dem Bus überall hinkomme. Sie selbst aber setze sonst nicht auf den Bus.

19 Stationen sind es von Stadtmitte bis nach Garenfeld. Es geht auf und ab, durch Wohngebiet und vorbei an auch im Dezember noch grünen Feldern. Je weiter sich der Bus vom Zentrum entfernt, desto mehr Sitzplätze werden frei. In Garenfeld Mitte steigt der letzte Fahrgast aus: Mit einem „So, auf Wiedersehen“ verabschiedet sich der ältere Herr vom Busfahrer.

Die Menschen mittleren Alters fehlen meist im Bus

Dass Menschen mittleren Alters am wenigsten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, deckt sich mit Wischnewskis Beobachtungen. Seit 17 Jahren lenkt er Busse durch Hagens Stadtgebiet. Kinder und Jugendliche auf der einen Seite, Menschen im Rentenalter auf der anderen Seite seien meist mit dem Bus unterwegs. „Sobald es sich jemand leisten kann, wird nur noch Auto gefahren“, sagt der 38-Jährige.

Auf der Linie 524, die Fley mit der Innenstadt und Garenfeld verbindet, fährt Busfahrer Tobias Wischnewski. Foto: Natalia Bronny

Einfacher sei das oft, hat Timur Gönül dafür teilweise Verständnis. Schließlich sei die Anbindung in vielen Teilen Hagens nicht ideal und die Taktung zu niedrig, sagt der 23-jährige Hagener, der zum Studieren nach Aachen gegangen ist. „Auch in Aachen rege ich mich aber auf, wenn ich all die Autos sehe, in denen nur eine Person sitzt“, sagt er und rechnet aus, wie viele Wagen weniger auf den Straßen sein könnten, wenn gemeinsam gefahren würde. Das zentrale Problem sieht Gönül aber darin, dass Busbetriebe von den Einnahmen durch Fahrscheinerlöse abhängig sind. „Eine funktionierende Infrastruktur sollte Aufgabe des Staates sein“, hatte der Student gerade noch beim Mittagessen mit Freunden besprochen.

Kritik an Preiserhöhung im neuen Jahr

Karin Topp, seit ihrer Kindheit Fahrgast in Hagens Bussen, ist am Samstag auf dem Weg zu einer Freundin: An der Haltestelle Stadtmitte wartet sie auf die 515 oder die 525. Die Hagenerin findet es gut zu versuchen, mehr Menschen fürs Busfahren zu gewinnen. „Was ich aber nicht gut finde: Jetzt darf man kostenlos fahren, und zum Neujahr werden die Preise dann wieder angehoben.“

Auch haben Abo-Inhaber nichts von der Kostenlos-Aktion, sagt ein Garenfelder Besitzer eines „Bärentickets“. Mit diesem Abonnement können Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt Busse und Bahnen des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr (VRR) nutzen und in den Abendstunden sowie wochenends eine weitere Person ohne Aufpreis mitnehmen. „Wenn andere zwei Tage lang kostenlos fahren dürfen, hätte ich gerne eine Gutschrift bekommen“, sagt er, schließlich habe er auch für die beiden Aktionstage gezahlt.

Obwohl es also Kritik gibt: Kurzfristig führt die Aktion von Bürgermeister Schulz und der Hagener Straßenbahn den ersehnten Erfolg herbei, so dass mehr Menschen für die letzten Weihnachtseinkäufe auf Hagens Busse setzen.