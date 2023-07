Krankheit Krankmeldungen: Hagen in ganz NRW an zweiter Stelle

Hagen. Im Schnitt waren Mitarbeiter aus Hagen 28,4 Tage im Jahr krank. Nur in Herne liegt diese Zahl höher. Ein Blick auf mögliche Gründe:

2022 stand Hagen mit der Anzahl an Krankmeldungen in NRW an zweiter Stelle, so die Informationen des Betriebskrankenkassen-Landesverbandes Nordwest. Während die Arbeitsunfähigkeitstage 2021 noch bei durchschnittlich 23,9 Tagen je Beschäftigten in Hagen lag, sind sie im vergangenen Jahr auf 28,4 Tage angestiegen. Nur Herne hat mit 29,9 Tagen je Beschäftigten höhere Krankenstände zu verzeichnen. An dritter Stelle steht Gelsenkirchen mit 27,7 Tagen. Dagegen sind die AU-Tage in Düsseldorf, Bonn und Münster im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Der höchste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt

Die erhöhte Anzahl an Krankmeldungen in den Ruhrgebietsstädten könnte am hohen Durchschnittsalter der Versicherten liegen, dieses liegt sowohl über dem Landes- als auch dem Bundeswert. Dagegen wohnen die jüngsten Beschäftigten unter anderem in Düsseldorf, Köln, Bonn oder Münster.

Insgesamt ist in NRW mit durchschnittlich 23,3 Arbeitsunfähigkeitstagen 2022 der höchste Wert seit mehr als einem Jahrzehnt erreicht worden. Als häufigste Ursache der Krankmeldungen wurden Atemwegserkrankungen sowie Muskel- und Skeletterkrankungen mit jeweils durchschnittlich 4,7 Tagen angegeben. Wie auch im Jahr zuvor stehen die psychischen Störungen mit 3,9 AU-Tagen an dritter Stelle.

Starke Grippe- und Erkältungswellen

Besonders die Krankmeldungen wegen Atemwegserkrankungen sind im Vergleich zu 2021 wesentlich angestiegen. Die Covid-19-Erkrankungen spielen dabei jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Sie waren nur für 2,0 Prozent aller Krankmeldungen verantwortlich. Verantwortlich waren vielmehr die stark ausgeprägten Grippe- und Erkältungswellen im 1. und 4. Quartal 2022.

Außerdem könnte der Anstieg auch in einer verstärkten Rückkehr aus dem Home-Office, einer allgemeinen Steigerung der Sozialkontakte sowie besonders virulenten Krankheitserregern in Zusammenhang mit einer geschwächten Immunabwehr liegen.

