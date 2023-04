Kreisch-Alarm: Katja Krasavice aus DSDS im Capitol in Hagen

Die Fans sind aus dem Häuschen: Katja Krasavice tritt in der Disco Capitol in Hagen auf.

Hagen. Hunderte Fans rasten völlig aus: Rapperin Katja Krasavice, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar, tritt in der Disco Capitol in Hagen auf.

Kreisch-Alarm gestern in der Disco Capitol in Hagen. Künstlerin und Rapperin Katja Krasavice (26) hatte am Samstagabend einen Auftritt in der Großraumdiskothek auf dem Elbersgelände.

Die Musikerin sorgte für ein volles Haus. Dabei war nicht nur der Auftritt der Musikerin ein Volltreffer: „Katja Krasavice Club–Shows sind eine Seltenheit – deshalb sind wir besonders stolz, dass sie bei uns ist“, so Disco-Chef Stephan Ley.

Im Juryteam bei DSDS auf RTL

Katja Krasavice war zuletzt bei der RTL-Castingshow DSDS im Juryteam. Für Schlagzeilen sorgte der Dauer-Zoff zwischen ihr und Chef-Juror Dieter Bohlen.

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Raooerin Katja Krasavice im Capiutol Sängerin Katja Krasavice ist im Capitol in Hagen aufgetreten. Foto: Alex Talash

Bekannt wurde Krasavice, die mit bürgerlichem Namen Katrin Vogel heißt und in Teplice in Tschechien geboren wurde, aber vor allem im Internet durch Videos auf der Plattform YouTube und durch ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“.

3,6 Millionen Follower auf Instagram

Die Rapperin hat mittlerweile über 3,6 Millionen Follower auf Instagram und über 3 Millionen Follower bei TikTok.

Krasavice bedeutet im Tschechischen „schöne Frau“. Karriere machte die Künstlerin zunächst durch ihre Outfits, ihre Offenheit gegenüber der Pornokultur und ihrer Zuwendung zur plastischen Chirurgie. Im deutschsprachigen Raum wurde sie als „Sex-Youtuberin“ bekannt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen