Krimi-Autorin aus Breckerfeld: „Nichts für schwache Nerven“

Breckerfeld. Passend zu Halloween wird es wieder im Breckerfelder Heimatmuseum mörderisch. Denn dann liest Marion Peyinghaus aus ihrer spannenden Trilogie:

„Das ist nichts für schwache Nerven“, sagt Marion Peyinghaus. Denn am 29. Oktober stellt sich im Breckerfelder Heimatmuseum wieder die Frage: Wer ist der Kunstkiller? Die Autorin, die unter dem Pseudonym Kristin Lukas schreibt, hält erneut eine Lesung in Breckerfeld, dieses Mal hat sie das spannende Finale ihrer Trilogie mit im Gepäck.

Die Breckerfelderin Prof. Dr. Marion Peyinghaus ist Professorin für Immobilienwirtschaft. In ihrer Freizeit schreibt sie Krimis. Mit dem ersten Band „Das Letzte, was du siehst“ fesselte sie erstmals ihre Leser. Jetzt kommt sie für das spannende Finale zurück, passend zu Halloween.

Es bleibt spannend und blutrünstig

Marie Wagenfeld ist die Heldin ihrer Trilogie. Zusammen mit dem Kommissar Kellermann muss die IT-Beraterin für Immobilienfonds viele Geheimnisse und einen Mord entschlüsseln – den Mord an ihrem Kollegen. Nachdem sie selbst dem Tod von der Schippe gesprungen ist, stellt sich im zweiten Band die Frage nach einem Trittbrettfahrer. Denn was bedeutet die Einritzung ihres Namens in den Unterarm einer Leiche? „Es bleibt spannend und blutrünstig“, sagt die Autorin. Schließlich erfährt die Protagonistin im dritten und finalen Band, dass die Morde immer weitergehen. Neben der Enthüllung des Täters muss Marie Wagenfeld auch einige düstere Geheimnisse in ihrer eigenen Familie und Vergangenheit lüften.

Der dritte Teil nimmt die Leser mit zum Frankfurter Finanzzentrum, aber auch an Schauplätze wie Berlin oder Namibia. Die künstliche Intelligenz soll ebenfalls eine größere Rolle in dem Band spielen. Dieser soll zeigen, wie IT-Systeme es ermöglichen, Spuren zu folgen und die Ermittler so zum Täter führen. All das erwartet die Bücherfans am 29. Oktober um 11.30 Uhr im Heimatmuseum.

Eigenes Umfeld als Inspiration

Prof. Dr. Marion Peyinghaus ist selbst Beraterin auf dem Immobilienmarkt. Dadurch verleiht sie ihrer Protagonistin authentisches Wissen und bietet Parallelen zu ihrem eigenen Leben. „Das Spannungsfeld Wirtschaftskriminalität und den Versuch, Kunst nachzustellen finde ich sehr spannend“, sagt die Professorin. Daher würde sie die Kombination aus IT und der Kunstwelt besonders interessieren.

Keine Lesepanik für Fans

Nach dem die Marie Wagenfeld-Triologie 2020 mit „Das Böse, was du bist“ endet, mussten die Fans eine Zeit lang bangen. Doch damit ist erstmal Schluss. Seit dem 14. Juni fesselt Kristin Lukas ihre Fans mit einem neuen Buch und neuen Charakteren. „See you soon“- auf Deutsch „Bis bald“- spielt in Berlin „im Umfeld Universität und der Clubszene“, so Peyinghaus. In diesem Buch bildet Kommissarin Sudhoff die Protagonistin, welche den Mörder von zwei Soziologie-Studierenden sucht.

Info: Karten für die Matinee können im Rathaus, Zimmer 1, für 7,50 Euroerworben werden.

