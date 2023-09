Küchenbrand in Hagen-Vorhalle: Ein Nachbar wird zum Helden

Gegen 18.15 Uhr wurde am Sonntag die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einer Untergeschosswohnung in der Vorhaller Straße gerufen.

Vorhalle. Das kann böse enden. Tat es in diesem Fall aber nicht, weil ein Nachbar in Hagen-Vorhalle zum Helden in der not wurde.

Wenn ein Nachbar zum Helden wird und einen Brand abwendet. Gegen 18.15 Uhr wurde die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Küchenbrand in einer Untergeschosswohnung in der Vorhaller Straße gerufen. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Nachbar den Fettbrand allerdings mit einem Fettbrand-Feuerlöscher erstickt. Verletzt wurde niemand und ein Feuer brach auch nicht aus. Wohl dem, der solche Nachbarn hat.

