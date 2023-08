Kult-Filme: Cinestar Hagen veranstaltet „Herr der Ringe“-Tag

Hagen. Einen Tag in „Mittelerde“: Das Cinestar Hagen zeigt am kommenden Samstag alle Teile von „Herr der Ringe“ hintereinander. Alle Infos zum Event:

Fast einen ganzen Tag abtauchen von Hagen nach „Mittelerde“: Am 50. Todestag des großen John Ronald Reuel Tolkien widmet das Cinestar-Kino dem geistigen Vater von Bilbo, Gandalf und Co. ein Leinwand-Spezial – das „Triple Feature“ mit allen „Herr der Ringe“-Filmen in der „Extended Version“, also einer erweiterten Fassung, steht am Samstag, 2. September, ab 12 Uhr mittags auf dem Programm.

Kaffee-Flatrate gegen die Müdigkeit

Es sind über den Nachmittag zwei Pausen zwischen den Filmen vorgesehen – die erste Pause nach Teil 1 sowie einem Teil des zweiten Teils von circa 16 bis 16.30 sowie eine weitere Pause von circa 20.30 bis 21 Uhr. Für die Verpflegung während der Pausen zwischen den einzelnen Teilen ist gesorgt.

Auch der Film – "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" – wird am Wochenende im Cinestar in Hagen zu sehen sein. Foto: RTL

„Wir bieten außer unserem Standardkinosortiment zusätzlich heiße Bockwürstchen mit Brötchen und Ketchup oder Senf und warme Laugenbrezeln mit oder ohne Käse an. Außerdem bieten wir, gegen die Müdigkeit, eine Kaffeeflatrate (Filterkaffee) – einmal zahlen, soviel Kaffee wie Sie möchten an“, heißt es vom Hagener Cinestar.

Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf läuft, und mit der Cinestar-Card gibt’s die Tickets für je nur 16,90 Euro statt 19,90 Euro. Mit Onlinetickets geht’s im Kino ohne Warteschlange direkt zum Einlass. Gezeigt werden an diesem Tag: „Der Herr der Ringe - Die Gefährten (Extended Version)“, „Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (Extended Version) sowie „Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (Extended Version)“.

